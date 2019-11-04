الليثي يقدم ورشة للصحفيين عن كيفية صنع الزاوية الصحفية

قدم الصحفي أحمد الليثي مدير تحرير موقع مصراوي ورشة بعنوان "كيف تصنع زاويتك الخاصة في القصة الصحفية"، خلال فعاليات اليوم الثاني، من منتدى إعلام مصر، في نسخته الثانية.



وأكد أن الظروف الحالية فيما يتعلق بالصحافة وإن كانت دون المطلوب، إلا أن ذلك لا يمنع التحايل على تلك الظروف لتقديم أعمال صحفية جيدة، مشيرا إلى أن دهشة الصحفي بأمر ما هي بداية خيط لقصة مميزة".



وأوضح خلال الورشة انه يحب على الصحفي أن يسأل نفسه ما الزاوية التي سيقدمها وكيف سيعالجها خلال تناوله للقضية التي سيطرحها.