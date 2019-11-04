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محافظات

موجة طقس سيئ بمطروح.. مراجعة مخرات السيول حفاظا على البيوت

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:50 م
مراجعة مخرات السيول
مراجعة مخرات السيول
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ايمن محمود
شهدت مصر الأسبوع الماضي، موجة من الأمطار والطقس السيئ، ومع انتهائها، ظهر وجود تجمعات لمياه الأمطار في مطروح خاصة في المناطق غير الموجود بها شبكة للصرف الصحي وقيام مجالس المدن بالتعاون وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بجهود كبيرة لتصريف مياه الأمطار.

وتستمر بمحافظة مطروح رفع درجة الاستعداد بجميع مدن المحافظة استعدادا للسيول مع القيام بمراجعة مخرات السيول وشنايش تصريف مياه الأمطار واتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة أخطار السيول.

وقال اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسي مطروح إنه تم فتح مجري السيل بمنطقة الكيلو 7 بحي الشروق حفاظا علي العمارات والمنازل والمنطقة السكنية تحت إشراف السيد خلف ومدحت الصباغ نواب رئيس المدينة.

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح لنواب رئيس المدينة بمراجعة منطقة الكيلو 7 بالكامل لأماكن مجري السيول وإزالة كل ما يعيق مياه الأمطار حفاظا علي أرواح المواطنين بعد الطقس السيئ والأمطار التي ضربت المدينة الفترة الماضية.

وأضاف أن منطقة الكيلو 4 بمدينة مرسي مطروح عانت العام الماضي من كميات كبيرة من الأمطار والتي وصلت لحد السيول والتي تسببت في تعرض العديد من المنازل للتصدع. 

لافتا أنه تم معاينة مجري السيل بوادي اسماعيل بالكيلو 4 علي الطبيعة حتي نهاية المجري بحضور ممثلي الزراعة والري بالمدينة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع عدم تكرارها.

ووجه اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، جميع رؤساء المدن بالمحافظة برفع درجة الاستعداد والتأهب مع إعلان حالة الطوارئ لمواجهة أي حادث، مع مراجعة جاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات سحب المياه مع إحالة أي حالة تقاعس للتحقيق.

كما وجه بمتابعة تجهيز غرفة عمليات بكل مدينة من المدن الثمانية والتأكد من صلاحية أجهزة الاتصالات، وتأمين توافر السلع التموينية واستكمال الاحتياطي اللازم للمدينة، مع استعداد المستشفيات من الأطباء والأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بالإضافة الى تحديد نقاط الإغاثة وأماكن الإيواء وعمل خطة لها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

كما شدّد المحافظ على ضرورة التنسيق المبكر بين رؤساء المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومراجعة جميع شنايش تصريف مياه المطر لمنع تجمعها بالشوارع، ووضع خطط لإزالة المياه فى بعض المناطق والشوارع التي تشهد تجمع المياه بها وجاهزية كل قطاع لمواجهة أى طارئ وفتح اتصال مباشر مع غرفة عمليات المحافظة.
موجة طقس سيئ بمطروح.. مراجعة مخرات السيول حفاظا على البيوت
موجة طقس سيئ بمطروح.. مراجعة مخرات السيول حفاظا على البيوت
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