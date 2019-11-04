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أخبار البلد

ارهابيون.. نقابة المعلمين توضح موقفها من فصل وزارة التعليم 1070 معلما

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:23 م
خلف الزناتى ، نقيب
خلف الزناتى ، نقيب المعلمين
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شيماء مجدي
قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين إن فصل 1070 معلمًا من قبل وزارة التربية والتعليم جاء بناءً على إثبات انتمائهم إلى جماعات إرهابية متطرفة.

وأشار "الزناتى" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن النقابة تؤيد وبشدة فصل أى معلم يصب السم فى آذان الطلاب ويحرضهم على أى فعل ضد مصلحة الوطن .

وأكد نقيب المعلمين، أن الوزارة لا تقوم بفصل أى معلم إلا بعد التأكد من خطئه وتقديم تقارير أمنية تثبت ولاءهم إلى الجماعات المتطرفة ، لأن هذه القرارات لا يمكن أن تؤخذ عبثًا .

ونوه إلى أن هذا الإجراء جاء لتطهير الوزارة من الأفكار الهدامة والاتجاهات السياسية المتطرفة.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قد أكد أن وزارة التربية والتعليم قررت فصل 1070 معلما أصحاب أفكار متطرفة وعليهم أحكام.. وتم اتخاذ الاجراءات القانونية للتأكد من صحة الادعاءات.
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