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محافظات

إعانة مالية عاجلة.. محافظ بني سويف يلتقي المواطنين لبحث مشاكلهم

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:34 م
المستشار هاني عبد
المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
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محمد عبد الحليم
استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف 5 مواطنين رجالا وسيدات، نظرا لما يمرون به من ظروف صحية واجتماعية ، والذين وردت أسماؤهم عن طريق الصفحة الرسمية والمواقع الاخبارية وخدمة المواطنين .

ووجه المحافظ ببحث حالاتهم وسرعة توفير الحلول لمشكلاتهم .

وحرص المحافظ على الاستماع لكل مطالبهم ومشاكلهم ، وقرر صرف اعانة مالية عاجلة لكل حالة ، موجها بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير تمويل مناسب لأحد المواطنين لضمان مصدر دخل كريم له ولأسرته ، والتنسيق مع التضامن الاجتماعي لصرف معاش ضماني له .

وأمر محافظ بني سويف باتخاذ مايلزم لتوفير شقة بمساكن الأولى بالرعاية لأحد المواطنين وأسرته ، موجها بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي لتوفير أثاث لمواطن أخر تعرض مسكنه لحريق ، مشددا على ضرورة عرض تقرير مفصل عن هذه المطالب وما تم انجازه منها ، والمعوقات "ان وجدت ".

وأبدى المواطنون شكرهم وتقديرهم لاهتمام المحافظ بمشاكلهم واستجابته السريعة لهم ، مؤكدين أنه بمجرد ارسال الشكوى تواصل معهم فريق عمل من المحافظة ، وقاموا بزيارتهم وتفقد أحوالهم على الطبيعة ، والسماع لتفاصيل مشاكلهم ومطالبهم ، وبعدها بأيام قليلة تم الاتصال بهم لمقابلة المحافظ بمكتبه .

قالت مها حميدة مدير وحدة حقوق الإنسان – بالإدارة العامة لخدمة المواطنين ، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف بمتابعة مثل هذه الحالات وتفقد أحوالهم والتجاوب مع أية مطالب لهم حسب المتاح من إمكانات ، حيث تم زيارة الحالات في محل اقامتهم وبحث حالتهم من كافة الجوانب، وإعداد مقترح النهوض بمستوى معيشتهم .

وأضاف محمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين أن وحدة حقوق الانسان ، هي وحدة مستحدثة لخدمة الأولى بالرعاية ، والعمل على توفير حياة كريمة لهم ، والتي يشرف على عملها بشكل دائم المحافظ المستشار هاني عبد الجابر ، ضمن القنوات التي أمر باتاحتها وتوفيرها لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطن خاصة الأكثر احتياجا .
إعانة مالية عاجلة.. محافظ بني سويف يلتقي المواطنين لبحث مشاكلهم
إعانة مالية عاجلة.. محافظ بني سويف يلتقي المواطنين لبحث مشاكلهم
إعانة مالية عاجلة.. محافظ بني سويف يلتقي المواطنين لبحث مشاكلهم
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