بـ 6 خطوات.. تعرف على بروتوكول وإتيكيت الاعتذار .. فيديو

قالت رضوى فتحى، أخصائية الصحة النفسية، إن هناك قاعدة تؤكد أنه يجب على الشخص المعتذر أن يبذل كل ما فى استطاعته ليسترضى الشخص الذى يعتذر منه، لافتة إلى أن الشخص الموجوع والذى تعرض للإيذاء الشديد من الممكن ان يرفض الاعتذار.



وأشارت " أخصائية الصحة النفسية"، خلال حديثها ببرنامج " انبوكس"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، إلى أنه ليس من الاتيكيت والذوق رفض الاعتذار وعدم تقبله، حتى لو سيقطع الشخص علاقته بالشخص الذى أذاه.



وأوضحت أنه يجب إنهاء العلاقات بشكل إيجابي، وعدم ترك الخصومة بين الأفراد واستمرارها، مؤكدة أن هناك خطوات وبروتوكولا للاعتذار يجب اتباعها منها عدم الاستهزاء بموضوع المشكلة محل الخلاف.



وأضافت أن هناك 6 خطوات للاعتذار السليم، وهى قول الأسف صراحةً، وشرح وتفصيل سبب الموقف، والندم، وعرض تحمل مسئولية ما حدث ومحاولة تحسين الموقف، وطلب الغفران والسماح، واستخدام لغة الجسد السليمة فى الاعتذار.

