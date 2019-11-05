Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى يكشف أسباب انخفاض الدولار بعد مرور 3 سنوات على تحرير سعر الصرف

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
الدولار
الدولار
Advertisements
معتز الخصوصى
أكد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب أن تحويلات المصريين فى الخارج وزيادة معدلات السياحة وزيادة دخل قناة السويس ساهمت في انخفاض سعر الدولار بعد مرور ثلاث سنوات على قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية .

وأوضح حسن السيد فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن زيادة الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى حدث نتيجة قرار تحرير سعر الصرف، متوقعا أن ينخفض سعر الدولار إلى ما يقرب من 16 جنيها بنهاية العام الجارى.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن استمرار إنخفاض سعر الدولار سيكون مرتبط بالسوق وسعر الفائدة ، متوقعا انخفاض أسعار معظم السلع الإستراتيجية ومنها الأرز والسكر ومواد البناء من الحديد والأسمنت والسيراميك بما يتراوح بين 20 إلى 50 % ، بالإضافة إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضار والفاكهة والأجهزة المنزلية.

وأكد أن انخفاض الدولار سيؤدى إلى انخفاض الجمارك ، وبالتالى ستقل أسعار مكونات الأجهزة المنزلية.

يشار إلى أن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى ارتفعت بالبنوك فى مستهل تعاملات أمس الاثنين 4-11-2019، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع، وفي بنكي: "الشركة المصرفية العربية الدولية، مصر إيران للتنمية" 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 16.090 جنيه للشراء و16.190 جنيه للبيع، وفي بنوك: "المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي" 16.080 جنيه للشراء و16.180 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.070 جنيه للشراء و16.170 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية وكريدي أجريكول 16.080 جنيه للشراء و16.180 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.090 جنيه للشراء و16.190 جنيه للبيع، وفي بنوك: "مصر، البركة، قناة السويس، بلوم" 16.090 جنيه للشراء و16.190 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدولار يستقر في البنوك اليوم في مصر

سعر الدولار في 10 بنوك اليوم الأربعاء 9-10-2019

ارتفع في بنك واحد.. سعر الدولار في 10 بنوك اليوم الأربعاء 9-10-2019

ارتفاع أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 4-11-2019

ترشيحاتنا

لازم يلتزم بالعقد.. سارة الطباخ تصعد ازمتها مع محمد الشرنوبي

الإخواني الهارب محمد ناصر يحرض إسرائيل على رفع دعاوى ضد مصر.. فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل يوميا .. 10 فوائد غير متوقعة

إبطال سحر التعطيل في الرزق والعمل والتجارة بـ16 آية قرآنية..اغتنمها

في ذكرى رحيل حسن عابدين.. كيف هرب من حكم بـ الإعدام ؟

سيارة بعمر 100 عام سبب موت ملياردير البترول في حادث عجيب

Advertisements

متحدثا عن أبوتريكة وستاد الأهلي.. تركي آل شيخ يكشف كواليس زياراته للخطيب ..فيديو

إبطال سحر التعطيل في الرزق والعمل والتجارة بـ16 آية قرآنية..اغتنمها

التفاصيل الكاملة لـ مشاجرة مباراة ناشئي الأهلي في مدينة نصر

اخبار الرياضة.. غضب جماهير الزمالك من حلم البليلة.. قبلة تركي ورد الخطيب.. صدمة من فرجاني ساسي

بـ مكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

عقب صلح تركى آل الشيخ والأهلي.. هاني حتحوت يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك.. فيديو

عبدالرحمن أبوزهرة يحكى موقفا كوميديا تعرض له فى المطار بسبب المعلم سردينة

موعد مباراة الأهلي والزمالك.. تطبيق الـ VAR في الدوري المصري

عيش الواقع.. متابع يصدم محمد رمضان في أثناء زيارته للمغرب.. شاهد

تعرف على السرعات المقررة بـ قانون المرور الجديد وقيمة الغرامات على السيارات المخالفة

الشعراوي بشر مش نبي.. ريهام سعيد تدافع عن أسما شريف منير في أزمتها.. فيديو

بـ الميكرو جيب.. ريم البارودي تتألق عبر إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ اطلالة ناعمة.. بلقيس تبهر متابعيها من الشارقة.. صور

بصورة.. روجينا تتغزل في شيماء سيف

بـ الميكرو جيب.. ريم البارودي تتألق عبر إنستجرام