برلمانى يكشف أسباب انخفاض الدولار بعد مرور 3 سنوات على تحرير سعر الصرف

أكد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب أن تحويلات المصريين فى الخارج وزيادة معدلات السياحة وزيادة دخل قناة السويس ساهمت في انخفاض سعر الدولار بعد مرور ثلاث سنوات على قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية .



وأوضح حسن السيد فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن زيادة الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى حدث نتيجة قرار تحرير سعر الصرف، متوقعا أن ينخفض سعر الدولار إلى ما يقرب من 16 جنيها بنهاية العام الجارى.



وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن استمرار إنخفاض سعر الدولار سيكون مرتبط بالسوق وسعر الفائدة ، متوقعا انخفاض أسعار معظم السلع الإستراتيجية ومنها الأرز والسكر ومواد البناء من الحديد والأسمنت والسيراميك بما يتراوح بين 20 إلى 50 % ، بالإضافة إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضار والفاكهة والأجهزة المنزلية.



وأكد أن انخفاض الدولار سيؤدى إلى انخفاض الجمارك ، وبالتالى ستقل أسعار مكونات الأجهزة المنزلية.



يشار إلى أن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى ارتفعت بالبنوك فى مستهل تعاملات أمس الاثنين 4-11-2019، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا.



وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع، وفي بنكي: "الشركة المصرفية العربية الدولية، مصر إيران للتنمية" 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 16.090 جنيه للشراء و16.190 جنيه للبيع، وفي بنوك: "المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي" 16.080 جنيه للشراء و16.180 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.070 جنيه للشراء و16.170 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية وكريدي أجريكول 16.080 جنيه للشراء و16.180 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.090 جنيه للشراء و16.190 جنيه للبيع، وفي بنوك: "مصر، البركة، قناة السويس، بلوم" 16.090 جنيه للشراء و16.190 جنيه للبيع.

