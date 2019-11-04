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محافظات

إجراءات قانونية ضد عقار تعدى على حرم مسجد تربانة الأثري بالإسكندرية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:45 م
مسجد تربانة الأثري
مسجد تربانة الأثري بالاسكندرية
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أحمد عبد العزيز
قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن الآثار قد اتخذت إجراءات قانونية ضد عقار مخالف للاشتراطات البنائية مواجه لمسجد تربانة الأثري والذي تم إنشاؤه في القرن السابع عشر.

وأضاف "متولي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تلك الإجراءات تأتي وفق قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته بالقانون رقم ٣، والقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨ وكذا تعديلات ٢٠١٩.

وأشار "متولي"، إلى أن منطقة آثار الإسكندرية سبق وقامت بتحرير محضرين أرقام ٣ أحوال في ٢٤ أكتوبر الماضي، و٣ أحوال في 28 من الشهر نفسه، للبناء و الأعمال المخالفة للاشتراطات البنائية للعقار المواجهة لمسجد تربانة الاثري وهي ١١,٥ م.

وأكد "متولي" أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة بتحرير المشرفين علي المسجد الأثري المحضر رقم ٣ أحوال لسنة 2019 بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر الجاري.

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