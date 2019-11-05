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سيارات

اخر اخبار اسعار السيارات.. والزيادات الاخيرة في اسبوع.. تفاصيل

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:15 ص
اشرف عطية

تشهد اخبار السيارات تطورا ملحوظا وسريعا في مصر والعالم أجمع، ويحرص الملايين على مستوى العالم على متابعة اخبار السيارات وعالم السيارات وسوق السيارات و اسعارها لحظة بلحظة .

وحرصا من صدى البلد على تقديم وعرض آخر اخبار السيارات نقدم لك وخلال دقائق عرضا لبعض الاسعار و بالاخص زيادت بعض الماركات خلال الايام القليلة الماضية .

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