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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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مرأة

أغربها نوع من الحبوب ..أطعمة غير متوقعة تمنحك الشعور بالسعادة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:24 م
اعيد الحب
اعيد الحب
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لمياء الياسين
للغذاء دور أساسى فى التأثير على حالتك الصحية والنفسية فى عيد الحب إليك أطعمة تعزز مزاجك وتجعلك سعيدا يقدمها موقع usatoday.

-الكينوا
وغالبًا ما يكون الكينوا بديلًا للقمح ، وهو خيار لمن يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية.
يتمتع الكينوا بالبروتين والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الباحثين عن بدائل للأرز والمعكرونة وتعد حبوب الكينوا الأكثر غنى بمركبات الفلافونويد التى تقاوم الاكتئاب.

-سمك السالمون

غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي ثبت أنها تحسن من مزاجنا وتلعب دور حيوى فى يلعب دورًا حيويًا في تصنيع خلايا الجسم.

-المشروم

غنى بيتامين (د) الذى يساعد فى يعزيز المزاج ولديه خصائص مضادة للاكتئاب وعادة ما نحصل على فيتامين (د) من الشمس. ولكن توجد أيضًا في الالحليب ولحم البقر وكبد الدجاج والأسماك الدهنية.

الدور الرئيسي لفيتامين (د) هو تحويل وتنظيم تحويل مركبات التربتوفان إلى السيروتونين والتي يمكن أن تتجنب الاكتئاب والقلق. السيروتونين أكثر من اللازم أو القليل جدًا يمكن أن يكون له آثار ضارة.

-الشوكولاته الداكنة

تثير الاندورفين فهى تتمتع الشوكولاتة الداكنة بالكثير من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تخفيف التوتر العاطفي كما ان الشوكولاتة الداكنة تعزز المزاج لأنها ترفع مستويات الإندورفين.
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