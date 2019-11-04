حصاد المحترفين.. تريزيجيه يسجل ومحمد صلاح يفوز.. وسوء الحظ يلازم وردة

انتهت بالأمس منافسات جولات هذا الأسبوع في الدوريات الأوروبية المختلفة، الذي شهدت انتصارات مهمة للاعبين المصريين المحترفين في تلك الدوريات.
ويرصد صدى البلد، حصاد المحترفين لهذا الأسبوع، في مختلف الدوريات الأوروبية.
المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف، شهدت مشاركة الثلاثي المصري في المباراة، محمد صلاح وتريزيجيه بدأ المباراة، لكن صلاح خرج من أرضية الملعب في الدقيقة 65، أما المحمدي فحل بديلا من الدقيقة 69.
المباراة شهدت أيضًا تألقا لمحمود حسن تريزيجيه، الذي أحرز هدف فريقه الوحيد ، موقعًا على أول أهدافه مع أستون فيلا، أما محمد صلاح فلم يظهر بالشكل المطلوب، والمحمدي لم يظهر بشكل جيد عند نزوله.
النني شارك في المباراة بالكامل ليكون شاهدًا على انتصار فريقه الثاني تواليًا، ليرفع رصيده من النقاط للنقطة 15 في المركز الثامن.
كريم حافظ شارك في المباراة بالكامل، التي انتهت بتعادل فريقه، الذي ارتفع رصيده من النقاط للنقطة 12 في المركز العاشر.
شارك كهربا كبديل في الدقيقة 73، في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بهدف نظيف، أحرزه ماركانو في الدقيقة 13، ليتلقى أفيس خسارته التاسعة هذا الموسم، ويتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.
وشارك المحترف المصري عمرو وردة مع فريقه لاريسا في المباراة كاملة، وأحرز هدفًا ألغاه حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفار، لكن ذلك لم يمنع فريقه من الفوز ليرتفع رصيده للنقطة 15 في المركز الخامس.
ويرصد صدى البلد، حصاد المحترفين لهذا الأسبوع، في مختلف الدوريات الأوروبية.
- الدوري الإنجليزي
المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف، شهدت مشاركة الثلاثي المصري في المباراة، محمد صلاح وتريزيجيه بدأ المباراة، لكن صلاح خرج من أرضية الملعب في الدقيقة 65، أما المحمدي فحل بديلا من الدقيقة 69.
المباراة شهدت أيضًا تألقا لمحمود حسن تريزيجيه، الذي أحرز هدف فريقه الوحيد ، موقعًا على أول أهدافه مع أستون فيلا، أما محمد صلاح فلم يظهر بالشكل المطلوب، والمحمدي لم يظهر بشكل جيد عند نزوله.
- محمد النني مع بيشكتاش
النني شارك في المباراة بالكامل ليكون شاهدًا على انتصار فريقه الثاني تواليًا، ليرفع رصيده من النقاط للنقطة 15 في المركز الثامن.
- كريم حافظ مع قاسم باشا
كريم حافظ شارك في المباراة بالكامل، التي انتهت بتعادل فريقه، الذي ارتفع رصيده من النقاط للنقطة 12 في المركز العاشر.
- كهربا مع أفيس البرتغالي
شارك كهربا كبديل في الدقيقة 73، في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بهدف نظيف، أحرزه ماركانو في الدقيقة 13، ليتلقى أفيس خسارته التاسعة هذا الموسم، ويتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.
- عمرو وردة مع لاريسا اليوناني
وشارك المحترف المصري عمرو وردة مع فريقه لاريسا في المباراة كاملة، وأحرز هدفًا ألغاه حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفار، لكن ذلك لم يمنع فريقه من الفوز ليرتفع رصيده للنقطة 15 في المركز الخامس.