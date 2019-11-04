حصاد المحترفين.. تريزيجيه يسجل ومحمد صلاح يفوز.. وسوء الحظ يلازم وردة

الدوري الإنجليزي

محمد النني مع بيشكتاش

كريم حافظ مع قاسم باشا

كهربا مع أفيس البرتغالي

عمرو وردة مع لاريسا اليوناني

انتهت بالأمس منافسات جولات هذا الأسبوع في الدوريات الأوروبية المختلفة، الذي شهدت انتصارات مهمة للاعبين المصريين المحترفين في تلك الدوريات.ويرصد صدى البلد، حصاد المحترفين لهذا الأسبوع، في مختلف الدوريات الأوروبية.اصطدم الثلاثي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، وأحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه ببعضهم البعض، في المباراة التي جمعت فريقيهما، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف، شهدت مشاركة الثلاثي المصري في المباراة، محمد صلاح وتريزيجيه بدأ المباراة، لكن صلاح خرج من أرضية الملعب في الدقيقة 65، أما المحمدي فحل بديلا من الدقيقة 69.المباراة شهدت أيضًا تألقا لمحمود حسن تريزيجيه، الذي أحرز هدف فريقه الوحيد ، موقعًا على أول أهدافه مع أستون فيلا، أما محمد صلاح فلم يظهر بالشكل المطلوب، والمحمدي لم يظهر بشكل جيد عند نزوله.فاز فريق بيشكتاش والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري محمد النني على أنطاليا سبور، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي.النني شارك في المباراة بالكامل ليكون شاهدًا على انتصار فريقه الثاني تواليًا، ليرفع رصيده من النقاط للنقطة 15 في المركز الثامن.تعادل قاسم باشا الذي يلعب لصفوفه المحترف المصري كريم حافظ مع نادي ييني مالاتياسبور بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي.كريم حافظ شارك في المباراة بالكامل، التي انتهت بتعادل فريقه، الذي ارتفع رصيده من النقاط للنقطة 12 في المركز العاشر.خسر نادي أفيس الذي يلعب لصفوفه المحترف المصري محمود عبد المنعم كهربا أمام نادي بورتو بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري البرتغالي.شارك كهربا كبديل في الدقيقة 73، في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بهدف نظيف، أحرزه ماركانو في الدقيقة 13، ليتلقى أفيس خسارته التاسعة هذا الموسم، ويتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.فاز فريق لاريسا والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري عمرو وردة على نادي كريت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري اليوناني.وشارك المحترف المصري عمرو وردة مع فريقه لاريسا في المباراة كاملة، وأحرز هدفًا ألغاه حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفار، لكن ذلك لم يمنع فريقه من الفوز ليرتفع رصيده للنقطة 15 في المركز الخامس.