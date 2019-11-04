قبل الانضمام للمنتخب.. كهربا يوجه رسالة غامضة لمتابعيه

وجه محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق أفيش البرتغالي، رسالة لـ محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل انضمامه للمنتخب الأول يوم السبت المقبل.
ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة له بتيشرت أفيش البرتغالي، وعلق: " ارمي تكالك على الله..واتأكد واطمن إنه مش حيضيعك ويختار لك كل خير".
وكشفت ميرهان عمرو الإعلامية بـ قناة تايم سبورت، عن موعد انضمام محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق أفيش البرتغالي لـ صفوف معسكر منتخب مصر الأول خلال معسكر نوفمبر استعدادا لخوض الجولتين الأولى والثانية ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وأكدت ميرهان أن كهربا ينضم للمنتخب السبت المقبل 9 نوفمبر استعدادا لخوض وديتين خلال ذلك المعسكر حيث يسعى حسام البدري المدير الفني للمنتخب لتجربة عدد من اللاعبين لاختيار لاعبي قائمة المنتخب النهائية الـ 23.
وأضافت ميرهان أن كهربا يخوض مباراة رسمية مع أفيش يوم 8 نوفمبر.
ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة له بتيشرت أفيش البرتغالي، وعلق: " ارمي تكالك على الله..واتأكد واطمن إنه مش حيضيعك ويختار لك كل خير".
وكشفت ميرهان عمرو الإعلامية بـ قناة تايم سبورت، عن موعد انضمام محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق أفيش البرتغالي لـ صفوف معسكر منتخب مصر الأول خلال معسكر نوفمبر استعدادا لخوض الجولتين الأولى والثانية ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وأكدت ميرهان أن كهربا ينضم للمنتخب السبت المقبل 9 نوفمبر استعدادا لخوض وديتين خلال ذلك المعسكر حيث يسعى حسام البدري المدير الفني للمنتخب لتجربة عدد من اللاعبين لاختيار لاعبي قائمة المنتخب النهائية الـ 23.
وأضافت ميرهان أن كهربا يخوض مباراة رسمية مع أفيش يوم 8 نوفمبر.