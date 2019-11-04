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ديني

حقيقة وجود جن يعرف كل ما يخفيه الإنسان.. الإفتاء ترد.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:25 م
حقيقة وجود جن يعرف
حقيقة وجود جن يعرف كل ما يخفيه الإنسان
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يارا زكريا
أوضح الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الكون مليء بالحقائق والأسرار التي لم يعرف منها البشر إلا قليلًا، فلا ينبغي إشغال العقل كثيرًا فى أمور غيبية.

وأضاف « شلبى» فى إجابته على سؤال: « هل يوجد جن يعرف كل ما يخفيه الإنسان؟»، أن مسألة وجود جن يعرف كل شىء عن الإنسان؛ تعد من الغيبيات التى لا يعلم مداها إلا الله

وأكد أن مجرد الإيمان بالغيب سيجعل الإنسان في اتساق ورحمة ومحبة ونُبل مع هذا الكون الذي يسبح الله ويسجد له، كما سيعلمه أيضًا سعة الأفق، وأن عليه أن لا يسارع إلى إنكار الحقائق قبل البحث والتأني والنظر، حيث يقول - تعالى -واصفًا المكذبين: «بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ»،( سورة يونس: الآية 39).

حقيقة تسمية ملك الموت بـ عزرائيل وشكله المخيف

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل ملك الموت اسمه عزرائيل وهل شكله مرعب جدا لدرجة أننا نموت منه؟

وقال الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لم يرد في بعض الأحاديث شئ عن حقيقة هذا الاسم ولكن ورد في بعض الآثار سموه بعزرائيل ولكن لا يوجد حديث عن النبي باسمه.

وأضاف أن ملك الموت لم يرد شيئا عن شكله أو هيئته كما يزعم الناس أن شكله قبيح ومرعب جدا لدرجة أن الشخص حينما يراه من شدة الرعب يموت،

وأوضح، أن الإنسان المؤمن حينما يرى ملك الموت يستبشر خيرا ولا يفزع، منوها بأن الحديث عن الملائكة لابد أن يكون من باب الاحترام.
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