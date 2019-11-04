عبد العال يكشف عن دور القوات المسلحة في تنفيذ المشروعات القومية

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن القوات المسلحة تشرف فقط على المشروعات التي تمت خلال الفترة الانتقالية لأنها كانت في حاجة إلى سرعة الإنجاز.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، التي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.



وقال رئيس البرلمان: مفيش فساد والإخراج يكون طبقا لمعايير عالمية والعمل بها يكون لعاملين مصريين من القطاعين العام والخاص ولا علاقة بهم لا من قريب أو بعيد بالقوات المسلحة.



وأشار إلى أن إنجاز العمل في المتحف المصري الكبير تم من خلال شركات المقاولات المدنية العامة والخاصة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بالإشراف فقط.



وقال: لا داع لإقحام القوات المسلحة، المغرضون والظلاميون كثر دائما يقولون إنها تشتغل في المشروعات لكن هي بتشرف وبتنجز، والاخراج يكون طبقا لمعايير عالمية، والجميع لاحظ في الطرق والانفاق حتى المشروعات الاقتصادية كيف كان الإنجاز والإخراج.



وأكد عبد العال أن القوات المسلحة ستظل قوية وجاهزة ومسلحة بأعظم الأسلحة، وهى من أفضل الجيوش على مستوى العالم، قائلا: وليقول الحاقدون ما يقولون، ودعهم يتكلمون.