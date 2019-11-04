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محافظات

5.4 مليون جنيه مساعدات لغير القادرين خلال شهرين في مطروح

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:57 م
مساعدات لغير القادرين
مساعدات لغير القادرين خلال شهرين في مطروح
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ايمن محمود
أكد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين مع مراعاة الحالات الإنسانية خاصة من المرضى.

وأضاف اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح أن جميع الشكاوى الواردة إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة يتم بحثها وحلها فورا من خلال التواصل مع الجهات المعنية المختلفة تيسيرًا على المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.

وأشار محافظ مطروح إلى الاهتمام بالمتابعة اليومية لكافة شكاوى ومطالب المواطنين مع مراعاة الحالات غير القادرة والأكثر احتياجا ومد يد العون لهم، لافتا إلى استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ومد يد العون لهم وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة الدعم للفئات الأولى بالرعاية ومساعدتهم للعيش حياة كريمة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمطروح، أن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح وافق على صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين بإجمالي مبلغ 5.4 مليون جنيه خلال الشهرين الماضيين "سبتمبر وأكتوبر" لعدد 9694 مواطنا منها : مساعدات مالية شهرية لعدد 330 حالة بتكلفة 147.8 ألف جنيه، وتحويل حالات للعلاج بمستشفيات خارج مطروح لعدد 537 مريضا غير قادر بتكلفة 2 مليون جنيه، وتقديم مساعدات علاجية شهرية لعدد 852 مستفيدا بإجمالي 826.5 ألف جنيه.

بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لعدد 3827 بإجمالي 1.4 مليون جنيه ومساعدات عاجلة لعدد 18 حالة بإجمالي 116.8 ألف جنيه.

وسداد مصاريف دراسية للطلاب غير القادرين بالمعاهد والمدارس لعدد 695 طالبا بإجمالي مبلغ 123.4 ألف جنيه وتقديم مساعدات زواج عينية بإجمالي مبلغ 12.2 ألف جنيه لعدد 3 مواطنين بالإضافة الى شراء كسوة عيد للأرامل والمطلقات وذوى الاحتياجات الخاصة بإجمالي 752.6 ألف جنيه ومنح كراسي متحركة لعدد 6 مواطنين من غير القادرين.
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