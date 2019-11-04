الترسانة يواصل نزيف النقاط بتعادل أمام المريخ في القسم الثاني .. فيديو

سقط فريق الترسانة في فخ التعادل أمام فريق المريخ بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التى أقيمت علي ملعب الشواكيش ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.



سجل الهدف الأول لفريق الترسانة اللاعب إيهاب فؤاد في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، ونجح فريق المريخ في تعديل النتيجة في الدقيقة 91 من عمر اللقاء برأسية أحمد الجندي .



ويعاني فريق الترسانة من نزيف النقاط حيث تعرض لخسارة قاسية في الجولة الاولى امام فريق منتخب السويس وبعدها التعادل أمام فريق النجوم .



وبهذه النتيجة يظل الترسانة في المركز العاشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني برصيد نقطتين ويظل فريق المريخ في المركز التاسع مؤقتا برصيد نقطتين .