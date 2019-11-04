جائزة بقيمة 500 ألف جنيه.. فريق معهد العاشر يفوز بـ "رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع"





و حصل فريق جامعة المنصورة والنيل، وفريق مدينة زويل ، على جوائز ريادة الأعمال المقدمة من شيل هيلكس بقيمة إجمالية 50 ألف جنيه، كما حصل فريق الجامعة البريطانية على جائزة معايير الأمان علي الطريق وقيمتها ٢٥ ألف جنيه ، بالإضافة إلى منحة لمدة أسبوعين للتدريب العملي في إحدى الشركات حصل عليها فريق جامعة عين شمس.



وفاز بجائزة التميز كأفضل روح في العمل الجماعي فريق جامعة جنوب الوادي، وجائزة تميز للمشاركة للمرة الأولى في المسابقة حصل عليها فريق جامعة المنصورة.



وتعد هذه المسابقة ضمن المبادرة التي دشنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في 18 مايو 2017، والتي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وتم تنفيذ الموسم الأول من الرالي في عام 2018 واشترك فيه 9 فرق من الجامعات المصرية، وهي مسابقة تكنولوجية قومية والأولى من نوعها في مصر وهى محمية قانونيا لصالح أكاديمية البحث العلمى، وممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.





وشارك في هذه المرحلة من الرالي ٤٠٠ طالب يمثلون 31 جامعة مصرية بعد إعلان تنافسى مفتوح على مستوى الجمهورية، وبلغ اجمالى ساعات الدعم الفنى التى قدمها فريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس أكثر من 60 ساعة تدريبية و 3300 ساعة دعم فنى من المشرفين على الفرق.



وحضر الرالى رجال الصناعة والاستثمار ورئيس جامعة عين شمس، الزقازيق، كفر الشيخ، جنوب الوادى، المصرية الروسية، حلوان، الأكاديمية المصرية للهندسة، المنصورة، النيل، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، المنوفية، قناة السويس، والمعهد العالى للتكنولوجيا،والبريطانية.



أوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي في تصريح له أن الخطة التنفيذية للأكاديمية 2018/2022 تولى اهتمام كبير بالتحالفات التكنولوجية والصناعية بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى وتجميع القدرات الوطنية المبعثرة في الداخل والخارج، وتركز هذا العام على صناعة السيارات والصناعة الرقمية، حيث سبق ودعمت الأكاديمية خلال الأعوام الماضية عدة صناعات أخرى مثل الدواء والبتروكيماويات وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة وتصنيع قطع الغيار.



وأضاف صقر أن رالي القاهرة للسيارات محلية الصنع هو أحد برامج مشروع ضخم تتبناه وزارة التعليم العالي ممثلة فى الأكاديمية في مجال صناعة السيارات الكهربية وتشمل المبادرة أيضًا تكوين تحالف وطني للتصنيع المحلى للصناعات المغذية في صناعة السيارات بهدف زيادة نسبة المكون المحلى وكذلك إنشاء مركز للبحوث والتطوير في مجال صناعة السيارات.





وأوضح أن إجمالي التمويل المبدئي المخصص لهذا البرنامج 37 مليون جنيه مصري،ويهدف البرنامج من خلال آليات مبتكرة مثل الرالى ومسابقة تصميم وتصنيع سيارة كهربية محلية الصنع تأهيل فريق من الباحثين والعلماء فى هذا المجال وزيادة نسبة المكون المحلى بالشراكة مع الوزارات المعنية وإعداد كوادر هندسية واستقطاب أفضل العناصر لدخول هذا المجال ووضع مصر على الخريطة الدولية للمشاركة في المسابقات الدولية.



وقال الدكتور ماجد غنيمة، الباحث الرئيسي للمشروع والمشرف على مجمع الابتكار بهندسة عين شمس، إن جامعة عين شمس تتولى الإشراف الفني والتنظيمي للمسابقة وهى خطوة من الخطوات للوصول في النهاية إلى تصنيع كامل لسيارة كهربائية مصرية طبقًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي.





وأوضح أنه تقدم للاشتراك بالمسابقة 31 فريق من جامعات مختلفة تلقوا تدريب فني من خلال الأكاديمية الفنية التي أقامتها جامعة شمس خصيصًا للرالي خلال شهري مارس وإبريل عن كيفية تصميم السيارة ومراحل التصنيع، وتقدم 22 منهم بتقارير التصميم الخاصة بهم، وتم تقييمهم واختيار الخمس عشر الأوائل للتأهل للمرحلة العملية بتصنيع السيارة.

انتهى رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع بفوز فريق المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان بالجائزة الكبرى وقيمتها 500،000 جنيه مصري بعد منافسة قوية مع 15 فريقا مصريا، وجاء في المركز الثانى فريق الجامعة الروسية وقيمة الجائزة ٢٥٠ ألف جنيه، أما المركز الثالث حصل عليه فريق جامعة الزقازيق والجائزة قدرها 125 ألف جنيه.