Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جائزة بقيمة 500 ألف جنيه.. فريق معهد العاشر يفوز بـ "رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع"

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:12 م
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي تعلن فوز فريق معهد العاشر من رمضان لله
Advertisements
حسام الفقي
انتهى رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع بفوز فريق المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان بالجائزة الكبرى وقيمتها 500،000 جنيه مصري بعد منافسة قوية مع 15 فريقا مصريا، وجاء في المركز الثانى فريق الجامعة الروسية وقيمة الجائزة ٢٥٠ ألف جنيه، أما المركز الثالث حصل عليه فريق جامعة الزقازيق والجائزة قدرها 125 ألف جنيه.

وحصل فريق جامعة المنصورة والنيل، وفريق مدينة زويل، على جوائز ريادة الأعمال المقدمة من شيل هيلكس بقيمة إجمالية 50 ألف جنيه، كما حصل فريق الجامعة البريطانية على جائزة معايير الأمان علي الطريق وقيمتها ٢٥ ألف جنيه، بالإضافة إلى منحة لمدة أسبوعين للتدريب العملي في إحدى الشركات حصل عليها فريق جامعة عين شمس. 

وفاز بجائزة التميز كأفضل روح في العمل الجماعي فريق جامعة جنوب الوادي، وجائزة تميز للمشاركة للمرة الأولى في المسابقة حصل عليها فريق جامعة المنصورة.

وتعد هذه المسابقة ضمن المبادرة التي دشنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في 18 مايو 2017، والتي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وتم تنفيذ الموسم الأول من الرالي في عام 2018 واشترك فيه 9 فرق من الجامعات المصرية، وهي مسابقة تكنولوجية قومية والأولى من نوعها في مصر وهى محمية قانونيا لصالح أكاديمية البحث العلمى، وممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وشارك في هذه المرحلة من الرالي ٤٠٠ طالب يمثلون 31 جامعة مصرية بعد إعلان تنافسى مفتوح على مستوى الجمهورية، وبلغ اجمالى ساعات الدعم الفنى التى قدمها فريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس أكثر من 60 ساعة تدريبية و 3300 ساعة دعم فنى من المشرفين على الفرق.

وحضر الرالى رجال الصناعة والاستثمار ورئيس جامعة عين شمس، الزقازيق، كفر الشيخ، جنوب الوادى، المصرية الروسية، حلوان، الأكاديمية المصرية للهندسة، المنصورة، النيل، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، المنوفية، قناة السويس، والمعهد العالى للتكنولوجيا،والبريطانية.

أوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي في تصريح له أن الخطة التنفيذية للأكاديمية 2018/2022 تولى اهتمام كبير بالتحالفات التكنولوجية والصناعية بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى وتجميع القدرات الوطنية المبعثرة في الداخل والخارج، وتركز هذا العام على صناعة السيارات والصناعة الرقمية، حيث سبق ودعمت الأكاديمية خلال الأعوام الماضية عدة صناعات أخرى مثل الدواء والبتروكيماويات وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة وتصنيع قطع الغيار.

وأضاف صقر أن رالي القاهرة للسيارات محلية الصنع هو أحد برامج مشروع ضخم تتبناه وزارة التعليم العالي ممثلة فى الأكاديمية في مجال صناعة السيارات الكهربية وتشمل المبادرة أيضًا تكوين تحالف وطني للتصنيع المحلى للصناعات المغذية في صناعة السيارات بهدف زيادة نسبة المكون المحلى وكذلك إنشاء مركز للبحوث والتطوير في مجال صناعة السيارات.

وأوضح أن إجمالي التمويل المبدئي المخصص لهذا البرنامج 37 مليون جنيه مصري،ويهدف البرنامج من خلال آليات مبتكرة مثل الرالى ومسابقة تصميم وتصنيع سيارة كهربية محلية الصنع تأهيل فريق من الباحثين والعلماء فى هذا المجال وزيادة نسبة المكون المحلى بالشراكة مع الوزارات المعنية وإعداد كوادر هندسية واستقطاب أفضل العناصر لدخول هذا المجال ووضع مصر على الخريطة الدولية للمشاركة في المسابقات الدولية.

وقال الدكتور ماجد غنيمة، الباحث الرئيسي للمشروع والمشرف على مجمع الابتكار بهندسة عين شمس، إن جامعة عين شمس تتولى الإشراف الفني والتنظيمي للمسابقة وهى خطوة من الخطوات للوصول في النهاية إلى تصنيع كامل لسيارة كهربائية مصرية طبقًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي.

وأوضح أنه تقدم للاشتراك بالمسابقة 31 فريق من جامعات مختلفة تلقوا تدريب فني من خلال الأكاديمية الفنية التي أقامتها جامعة شمس خصيصًا للرالي خلال شهري مارس وإبريل عن كيفية تصميم السيارة ومراحل التصنيع، وتقدم 22 منهم بتقارير التصميم الخاصة بهم، وتم تقييمهم واختيار الخمس عشر الأوائل للتأهل للمرحلة العملية بتصنيع السيارة.
جائزة بقيمة 500 ألف جنيه.. فريق معهد العاشر يفوز بـ "رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع"
جائزة بقيمة 500 ألف جنيه.. فريق معهد العاشر يفوز بـ "رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع"
جائزة بقيمة 500 ألف جنيه.. فريق معهد العاشر يفوز بـ "رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع"
جائزة بقيمة 500 ألف جنيه.. فريق معهد العاشر يفوز بـ "رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 معلومات عن مسابقة رالى السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية

وزير التعليم العالي يفتتح رالي السيارات الكهربائية بـ العاصمة الإدارية

رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع.. 500 ألف جنيه جائزة المركز الأول

ترشيحاتنا

الرئيس الروسي يمنح المصرية مكارم الغمري وسام بوشكين

إنهاء إعارة نادر سمير للطرق والكباري وتكليف سامي فرج بتسيير الأعمال

بمناسبة المولد النبوى..الخميس صرف معاشات نوفمبر بدلًا من الأحد القادم

الحضرى مدربا .. أشهر 4 حراس مرمى لمعوا فى عالم التدريب.. تعرف عليهم

طاهر محمد طاهر يعمق جراح الأهلي والزمالك فى الميركاتو الشتوى

بعد إقالته من منتخب مصر.. أجيرى يقترب من تدريب هذا النادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الجبال .. مصرع وليد البح المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قلقاس بانيه وسلطة خيار متبلة .. الحلو: ريد فيفلت الرمان

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة