بالذكرى الـ40.. شهادة صادمة لقائد اقتحام السفارة الأمريكية في طهران: أعترف بندمي

تحتفل إيران اليوم بالذكرى الأربعين لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران، ففي 4 نوفمبر 1979، اقتحمت أعداد من الطلاب الإسلاميين السفارة الأمريكية في طهران، حيث احتجزوا 52 أمريكيا داخلها كرهائن لمدة 44 يوما، حتى 20 يناير 1981. وذلك إبان ثورة الخميني التي أطاحت بالشاه الأخير محمد رضا بهلوي. حيث توجه الثوار من الطلاب إلى مقر السفارة الذي كان لديهم بمثابة وكر الثعابين الذي تحاك فيه المؤامرات ضد الثورة "الإسلامية" والأمة الإيرانية، نظرا لتوغل النفوذ الأمريكي خلال الحقبة البهلوية.



وانتهت الأزمة وتم الإفراج عن الرهائن بعد التوقيع على اتفاقية الجزائر في الجزائر يوم 19 يناير 1981، وذلك في اليوم الأول لتولي الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان.



واليوم، يخرج أحد الطلاب الذين قادوا الاقتحام ليصرح بعد 40 عاما، أي بعدما هدأت حماسته الثورية، وحولت الأيام شعره البني إلى اللون الأبيض، بأنه يندم على هذا الاقتحام.



حيث قال إبراهيم أصغر زاده، في حديثه لوكالة أسوشيتد برس، معترفا بأن تداعيات الأزمة لا تزال تتردد في ظل التوتر الشديد بين الولايات المتحدة وإيران بسبب انهيار الصفقة النووية بين طهران والقوى العالمية.



وحذر زاده الآخرين من اتباع خطاه، على الرغم من أن فكرة الاستيلاء والاقتحام باتت راسخة في الأساطير المتشددة.



وشكك أصغر زاده يف الرواية التاريخية التي يحاول أنصار الحرس الثوري الإيراني تقديمها بأنهم هم من قادوا الهجوم، مؤكدا أن المسئولية تقع على عاتق الطلبة الإسلاميين الذين تركوا الأزمة تخرج عن نطاق السيطرة.



وأشارت الوكالة إلى أن في ذلك الوقت، كان السبب الذي أدى إلى استيلاء هؤلاء على السلطة في ثورة 1979، غامضا بالنسبة لل

أمريكيين الذين كانوا يرون المشاهد المرعبة عبر التلفزيون طوال شهور، ولقطات تواجد المتظاهرين داخل السفارة الأمريكية.



وأشارت الوكالة إلى أن الغضب الشعبي الإيراني ضد الولايات المتحدة كان متجذرا بسبب الانقلاب الذي قامت به وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، والذي أطاح برئيس الوزراء الإيراني المنتخب، محمد مصدق، للحفاظ على المصالح الأمريكية في النفط وتعزيز قوة الشاه الأخير للبلاد، محمد رضا بهلوي.



وهذا الكلام أكده المرشد الإيراني في حديثه يوم الأحد، حيث قال إن اقتحام السفارة الأمريكية لم يكن هو الشرارة التي اندلعت بها العدواة بين طهران وواشنطن، بل انقلاب 1953.



ومع وصول الأحداث إلى ذروتها، فر الشاه الذي مات بعد ذلك بسبب السرطان، من إيران في فبراير 1979، مما مهد الطريق لثورتها الإسلامية. لكن لعدة أشهر ، واجهت إيران اضطرابات واسعة النطاق تراوحت بين الهجمات الانفصالية وثورات العمال والصراعات الداخلية على السلطة. كانت الشرطة متواجدة لكنها لم تقم بعملها، مما سمح للفوضى مثل الطلاب الماركسيين بالاستيلاء لفترة قصيرة على السفارة الأمريكية.



في فراغ السلطة هذا ، وافق الرئيس الأمريكي آنذاك، جيمي كارتر على طلب الشاه العلاج في نيويورك. لكن أدى ذلك إلى إشعال فتيل الأزمة، والاستيلاء على السفارة في 4 نوفمبر 1979 من قبل الطلبة الإسلاميين المتشددين، على الرغم من أن الطلاب في البداية جادلوا حول السفارة التي يجب الاستيلاء عليها.



حيث قال زعيم طلابي يدعى محمود أحمدي نجاد، والذي أصبح فيما بعد رئيسا لإيران عام 2005، إنه يتعين عليهم الاستيلاء على مجمع السفارة السوفيتية في طهران لأن اليساريين تسببوا في فوضى سياسية.لكن الطلاب استقروا في السفارة الأمريكية ، على أمل الضغط على كارتر لإعادة الشاه إلى إيران لمحاكمته بتهمة الفساد.



يتذكر أصغر زاده، الذي كان طالب هندسة يبلغ من العمر 23 عامًا، الأصدقاء الذين ذهبوا إلى البازار الكبير في طهران لشراء أداة لقطع الأقفال، وهي أداة شائعة يستخدمها المجرمون، وقال البائع: "أنتم لا تبدون مثل اللصوص! أنتم بالتأكيد تريدون فتح باب السفارة الأمريكية به".



وقال أصغر زاده:"كان المجتمع مستعدًا لحدوث ذلك. حدث كل شيء بسرعة كبيرة". "لقد قطعنا السلاسل على بوابة السفارة. البعض منا تسلق الجدران وقمنا باحتلال مبنى السفارة بسرعة كبيرة."



ومثل الطلاب السابقين الآخرين، قال أصغر زاده إن الخطة كانت ببساطة تنظيم اعتصام. لكن الوضع سرعان ما خرج عن سيطرتهم. آية الله الخميني، رجل الدين الشيعي الذي تم نفيه منذ فترة طويلة والذي أشعلت عودته إلى إيران الثورة ، قدم دعمه لعملية الاستيلاء. لقد استخدم تلك الزاوية الشعبية لتوسيع قوة الإسلاميين.



إلا أن أصغر زاده نفى أن يكون الحرس الثوري الإيراني الناشئ آنذاك كان من يوجه عملية اقتحام السفارة الأمريكية، رغم أنه قال إنه تم إبلاغهم قبل الهجوم بسبب المخاوف من اقتحام قوات الأمن للمجمع واستعادته. حيث اعتقد الكثيرون في ذلك الوقت أن الشاه سيشن انقلابًا، مثل عام 1953 ، لاستعادة السلطة.



وأضاف:"بشكل محدود، أخبرنا إحدى وحدات الحرس، وهم قبلوا حماية السفارة من الخارج، ادعاءات المتشددين بفضل الحرس تفتقر إلى الدليل، أنا الراوي الرئيس للحادث ومازلت على قيد الحياة".



انتهت الأزمة وتم الإفراج عن الرهائن بعد التوقيع على اتفاقية الجزائر في الجزائر يوم 19 يناير 1981، وذلك في اليوم الأول لتولي الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان.



في السنوات التي تلت ذلك، أصبح أصغر زاده سياسيًا إصلاحيًا وقضى فترة عقوبة في السجن بسبب آرائه. لقد جادل بأن إيران يجب أن تعمل على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي مهمة صعبة وسط حملة الرئيس دونالد ترامب القصوى ضد طهران.

