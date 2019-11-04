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برلمان

"النواب" يقر أحقية هيئة المتحف المصري في تأسيس شركات مساهمة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:56 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي أحقية هيئة المتحف المصري الكبير في تأسيس شركات مساهمة ، أو تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة، ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان برئاسة د. علي عبد العال، حيث تنص مادة (11) لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف. كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة، ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

واعترض النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، علي أحقية تأسيس الشركات المساهمة، والأوراق المالية، خاصة أنه ستكون بابا  للتلاعب كون الهيئة اقتصادية مستقلة، فيما اعترض البعض علي السماح للشركات الأجنبية بإدارة وتشغيل الخدمات، وضرورة أن يتم إعطاء الفرصة للشركات المصرية.

وعقب وزير الآثار خالد العناني، بالتأكيد علي أن حجم الأعال يحتاج شركات كبيرة ولا توجد شركة مصرية قادرة علي إدارة خدمات المتحف بالشكل المطلوب، مؤكدا علي أننا طرحنا الأمر وتقدم 5 تحالفات مصرية  أمريكية وفرنسية وإيطالية وبريطانية وشركة إماراتية.
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