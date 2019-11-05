جلسة الإعلام الرياضي تطالب بتطبيق مواثيق الشرف وعودة الجمهور للملاعب.. خبراء يؤكدون أهمية الإلتزام بأخلاقيات المهنة وخلق فرص للاستثمار

جلسة الإعلام الرياضى خلال منتدى إعلام مصر تطالب بتطبيق مواثيق الشرف الإعلامي

حسن المستكاوي :الصحفي الرياضي رجل يفكر بعضلاته وهذا منطق غير سليم

الغطريفي : الصحفي لا يجب أن يكذب أو يغش أو ينتهك خصوصية أو يتجسس على مكالمات الآخرين





قال حسن المستكاوي، الكاتب والناقد الرياضي، كنت رياضيا وسباحا ومارست رياضات عديدة، ولكن يؤثر في عندما أكتب رأي عام وأجد من يقول لي ياعم خليك في الرياضة، مشيرا إلى أنه كيف يصل الإعلام الرياضي إلى ممارسة مهنية تحاصر التعصب في منتدى إعلام مصر، أن الصحفي الرياضي رجل يفكر بعضلاته وهذا منطق غير سليم.





وأكد خلال جلسة الاعلام الرياضى أنه من الكوارث أن لا يعلم الصحفي الرياضي ماهية وظيفته ومعاييرها، حتي لا يوصل رسالته بطريقة خاطئة وهو ما يحدث الآن إلى أن الصحفي الرياضي مثله مثل أي صحفي يذاكر ويقرأ.





واضاف حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، أثناء مداخلته في نفس الجلسة، أن مشكلة الإعلام الرياضي ليس في مصر فقط بل على المستوى العربي ككل مشيرا إلى أن الإعلام الرياضي العربي لديه وجهة نظر أن التغطية هي فقط مباريات وتحليل خسارة ومكسب لنا ، مؤكدا أنهم لا يضعوا أعينهم على لماذا خسرنا كما أن الضمير المهني هو الأصل.





من جانبه قال محمد أبو العلا، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن دورنا كمتحدثين في الشأن الرياضي أن نوجه الجماهير للحديث عن الوضع الرياضي فقط وليس التراشق في مواضيع جانبية مؤكدا على ضرورة أن يتم تفعيل مواثيق الشرف الإعلامي في الإعلام الرياضي.





وقال محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، إن الصحافة الرياضية يجب أن تتمتع بالمصداقية والان كيف يصل الإعلام الرياضي إلى ممارسة مهنية تحاصر التعصب بمنتدى إعلام مصر الذي ينعقد لليوم الثاني، أنه يجب أن يتم محاسبة من يخطئ في نقل الخبر أو الحدث من خلال الجهات المختصة مثل المجلس الأعلى للإعلام.





وأوضح أنه من المهم ليس فقط من هم أمام الشاشة بل من هم خلفها أيضا المعدون المسؤولون عن المحتوي والمصورون والمخرجون، موضحا أن هؤلاء أحيانا سبب في عدد من الأزمات لذلك قبل إعطاء تصريح لفتح قناة يجب أن يكون لدي كافة المعايير المنظومة متكاملة مشيرا إلى أن عنصر غياب الجماهير عن الملاعب يسبب ضررا ليس للنوادي فقط بل للإعلام الرياضي.





وعن الإعلام البديل بالسوشيال ميديا، أشار عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إلى أن غياب الجمهور بسبب عنف ما ولكن المنع ليس الحل ولن تحل الفتنة بذلك، فالفتنة على السوشيال ميديا وصلت لمداها عن طريق غضب الجماهير.





وأكد عدد من القيادات الإعلامية والصحفية، أهمية الالتزام بالمعايير المهنية وخلق فرص للاستثمار في صناعة الإعلام وأيضا تغيير أنماط التفكير لتحقيق عوائد ربحية.





وقال إيهاب الزلاقي رئيس التحرير التنفيذي ل"المصري اليوم"، إن المؤسسات الصحفية تتكبد خسائر كبيرة بسبب قلة أعداد التوزيع وانكماش حجم الإعلانات نتيجة الظروف الاقتصادية سواء ما يتعلق بالإعلان الرقمي والمطبوع.





وقال الكاتب الصحفي سمير عمر، مدير مكتب سكاي نيوز بمصر، إن مهمتنا الأساسية كصحفيين ليست في اتخاذ الآراء أو المواقف أو القيام بدور بطولي، ولكن دورنا أن ننقل للمتلقي ماذا حدث ومتى وكيف مضيفا كيف تصنع تغطية جيدة للأحداث العاجلة بمنتدى إعلام مصر، أن اتخاذ قرار داخل فرفة الأخبار لبث خبر عاجل يحتاج لجرأة ويقترن بكونه ذو أهمية تخص قاعدة عريضة، أو كونه ذو قيمة كبيرة يترتب عليه اتخاذ قرار من عدمه.





وتابع عمر: إذا وقع حادث جلل واستمررت في بث حدث احتفالي، فأكون قد ارتكبت جريمة في حق المواطنين وحق المهنة مشيرا إلى أن وسائل الاتصالات الحديثة ساهمت في زيادة التدفق الإخباري، ولكن بشكل غير مهني، وهو ما يؤكد أهمية دور الصحافة.





وأوضح أن خطوات الخبر العاجل تتمثل في الحصول على الخبر ومراجعته والتأكد منه وصياغته صياغة دقيقة، ثم بثه للجمهور، موضحا أن الخبر العاجل هو الخبر غير المجهز والذي يكون خارج خطة العمل اليومية.





وقال علاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا للصحافة، إن الصحفي الاستقصائي لو قفز على أخلاقيات المهنة قد يرتكب جرائم في حق أشخاص أو جهات.





واستعرض الغطريفي خلال كلمته بجلسة أخلاقيات استخدام الأدوات في الصحافة الاستقصائية بمنتدى إعلام مصر، تحقيقا لبي بي سي عن التحرش في غانا ونيجيريا مقابل الدرجات العلمية، مؤكدا أن الصحفي دوره كاشف فقط وليس جهة إدانة.





وأكد أن الصحفي لا يلجأ لوسائل التخفي في التحقيقات الاستقصائية، إلا بعدما يطرق كافة الأبواب، ومن لم يلجأ لطرق الأبواب من الأساس يضطر للجوء للتخفي، ضاربا في ذلك مثلا بتحقيق مصنع اللحوم الذي ينتج لانشون مسرطن ونشر في المصري اليوم.





واستعرض الغطريفي أيضا، تحقيقا بإحدى القنوات عن التلاعب في مكاتب الصحة في شهادات الميلاد والوفاة في التحقيقات الاستقصائية، مؤكدا أنه على الصحفي التفكير في حجم المخاطر التي يتعرض لها قبل القيام بأي تحقيق.



