اشتباكات واعتراضات في مباراة القناة وجمهورية شبين بالقسم الثاني .. فيديو

حقق فريق القناة الفوز على منافسه جمهورية شبين بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الأول ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .



جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 93 عن طريق شريف أشرف نجم فريق القناة ، واعترض فريق جمهورية شبين على حكم اللقاء بعدما اطلق صافرة نهاية المباراة اثناء هجمة خطيرة خرجت الي ركلة ركنية ومنعهم من استكمال اللعبة .



بهذا الفوز يرفع فريق القناة رصيده للنقطة السابعة محتلا المركز الثالث خلف سيراميكا كليوباترا ومنتخب السويس بينما تعطل فريق جمهورية شبين ليرجع للمركز الخامس برصيد 4 نقاط .