انتخابات الجزائر برعاية بوتفليقة.. 3 مرشحين للرئاسة من رموز النظام السابق

يترقب الشارع الجزائري الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال الشهر المقبل، حيث أعلن 5 مرشحين نيتهم خوض السباق الرئاسي، إلا أن ثلاثة منهم يعتبرهم المحتجون الجزائريون رموزًا لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما دعا لإطلاق حملات لرفض ترشحهم ودخولهم السباق.



كانت هيئة تنظيم الانتخابات الجزائرية، أعلنت في الأيام الماضية، القائمة النهائية لمرشحي الاستحقاق الرئاسي، المتوقع أن يجري في 12 ديسمبر، بقبول ملفات 5 مرشحين للرئاسة.



وقال رئيس هيئة تنظيم الانتخابات محمد شرفي، إنه تم قبول ملفات 5 أمرشحين أغلبهم كان متوقعا بالنسبة للجزائريين، وشملت كلا من علي بن فليس رئيس حكومة الأسبق، عبد المجيد تبون وزير أول أسبق، بالإضافة إلى عز الدين ميهوبي وزير ثقافة سابق، وعبد القادر بن قرينة وزير سابق للسياحة، بالإضافة إلى عبد العزيز بلعيد رئيس حزب المستقبل والمناضل السابق .



ويعد إعلان محمد شرفي عن قبول 5 مرشحين، انتقاء لما سبق وأن تقدم به 22 مرشحا بملفاتهم إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للفصل في مدى استيفائهم للشروط التي تؤهلهم لخوض الانتخابات.



يأتي هذا في وقت طالبت فيه مبادرة سياسية جديدة في الجزائر، برحيل كلي لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبينها آخر حكومة شكلها قبل استقالته في 2 أبريل الماضي، بقيادة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، حيث إن 3 من ضمن الخمسة الذين قُبلت أوراق ترشحهم في الانتخابات الجزائرية، كانوا من رجال الرئيس السابق بوتفليقة.



واعتبرت 19 شخصية وطنية معارضة، أن "الانسداد السياسي الذي استفحلت مظاهره في الجزائر هو نتيجة التمسك بأساليب الحكم الفردي، والتعويل في كل مواعيد الاستشارة الشعبية على التزوير والتزييف وإعلان النتائج المفبركة".



وطالب الموقعون على البيان "السلطة بالتعجيل في اتخاذ إجراءات التهدئة لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة و شفافة على نحو يستجيب لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله، وإطلاق سراح معتقلي الرأي فورًا".



وسبق أن خرجت مظاهرات ضد خطاب الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي دعا خلاله إلى الاقبال على صناديق الانتخاب يوم 12 ديسمبر المقبل، قائلين "لن ننتخب وما زالت عناصر من العصابة تحكم".



ويعد علي بن فليس أبرز المرشحين للرئاسة ولقبته وسائل إعلام جزائرية بـ" عميد المترشحين للرئاسة" حيث كانت أول مشاركة له في الانتخابات الرئاسية عام 2004 وحل في المركز الثاني.



ولد بن فليس في سبتمبر 1944، وهو رجل قانون تخرج من كلية الحقوق بالعاصمة سنة 1968 بشهادة ليساس واشتغل في مهنة المحاماة، كما أنه تقلد عدة مناصب بوزارة العدل حين عمل كقاض سنوات الستينات ووكيلا للجمهورية فنائبا عاما إلى غاية 1974.



كما تقلد مناصب حكومية مختلفة أهمها وزير للعدل خلال تسعينات القرن الماضي ثم رئيسا للحكومة ما بين 2002 إلى 2003، ليترشح بعدها للانتخابات الرئاسية عام 2004، لكنه غاب عن المشهد السياسي من 2004 إلى 2014 ليعود في ثوب المرشح الرئاسي، ليعيد التاريخ نفسه.



لكن بن فليس لم يغادر المشهد السياسي بعد انتخابات 2014، حيث قام بتأسيس حزب طلائع الحريات و ترأسه، باقيا في الواجهة طيلة هذه الفترة.



أما المرشح عبد المجيد تبون، فيعتبر ثاني مسؤول رفيع سابق في الدولة إذ شغل منصب وزير، وهو من مواليد 1945 وخريج المدرسة الوطنية للإدارة عام 1965 تخصص اقتصاد ومالية.



وشغل عبد المجيد تبون عدة مناصب خاصة على المستوى الجماعات المحلية ليصل إلى منصب والي لكل من ولاية أدرار الجلفة وتيزي وزو، كما شغل تبون عدة مناصب حكومية على غرار منصب وزير الاتصال ووزير للسكن ووزير للتجارة بالنيابة إلى غاية مايو 2017.



وتم تعيين تبون وزيرا أولا يوم 25 مايو 2017 ليتم إنهاء مهامه بتاريخ 15 أغسطس من العام ذاته ليختفي بعدها عن الواجهة لمدة سنتين، لكنه عاد للمشهد مرة أخرى عقب إعلانه الترشح للانتخابات المقبلة.



كما يعتبر عز الدين ميهوبي أحد رموز النظام السابق وفقا للثوار الجزائريين، إذ أنه تقلد عدة مناصب حكومية كانت آخرها وزير للثقافة في حكومة أويحيى الأخيرة، وشغل ميهوبي عدة مناصب في قطاع الإعلام خاصة في المؤسسات الإعلامية العمومية، مرورا برئاسة المجلس الأعلى للغة العربية.



أما المرشح الرابع فهو عبد القادر بن قرينة مواليد 1962 بمدينة ورقلة، وشغل هو الآخر منصب وزير للسياحة من عام 1997 إلى 1999 ليتفرغ بعدها للحياة السياسية، وتم انتخاب عبد القادربن قرينة نائبا بالبرلمان ممثلا عن ولايته لمدة تزيد عن 13 سنة متتالية.



ويعد أصغر المرشحين هو عبد العزيز بلعيد من مواليد 1963 بولاية باتنة، وحاصل على دكتوراه في الطب وليسانس في الحقوق، كما ناضل بلعيد في الاتحاد الوطني لطلبة الجزائريين أثناء دراسته الجامعية، بداية من1986 كما ترأس بلعيد الاتحاد حتى عام 2007.



وانضم بلعيد لصفوف الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية وأصبح أمينا وطنيا له لعدة سنوات أيضا، وانخرط أيضا في صفوف حزب جبهة التحرير الوطنية الجزائرية وأصبح بعد ذلك أصغر عضو في اللجنة المركزية للحزب وعمره 23 سنة فقط.