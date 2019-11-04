الفاشلان معا .. لماذا لجأ ليجانيس الإسباني إلى التعاقد مع خافيير أجيري ؟

الفاشلان معا، هو العنوان الأمثل لتولى المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر تدريب ليجانيس الإسبانى بشكل رسمى.



ويعيش أجيرى وناديه الإسبانى الجديد أسوء فتراتهم الكروية نتيجة النتائج السيئة المرتبطة بينهما فى الفترة الأخيرة، فتسبب أجيرى فى مهزلة للكرة المصرية بعد أن تم إقصاء منتخب مصر تحت قيادته من دور الـ 16 من منافسات بطولة الأمم الإفريقية التى أقيمت بمصر خلال شهر يونيو الماضى .



وساهم أجيرى " الضعيف فنيا جدا " فى كتابة سيناريو خروج منتخب مصر من منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد نتيجة الأخطاء الفنية الكبيرة التى ارتكبها وعدم تعامله بشكل جيد مع الفريق المنافس " جنوب إفريقيا " الذى يعد واحدا من المنتخبات متوسطة المستوى فى إفريقيا .



وعلى الفور ، بعد دقائق من خروج منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا تم إقالة المكسيكى خافيير أجيرى وسط تأييد جماهير من قبل الجماهير التى أكدت إنه ضعيفا من الناحية الفنية ولا يصلح لتدريب الفراعنة.





وفى المقابل يعانى ليجانيس بشدة فى الدوري الإسبانى ويحتل المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة بـ 5 نقاط فقط لا غير من 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن بالمسباقة ، وبات أجيرى يحتاج إلى معجزة كروية مع ناديه الجديد ليجانيس من أجل البقاء فى الدوري الإسبانى وعدم الهبوط إلى دورى الدرجة الثانية .



ومن المقرر أن يقود أجيري ليجانيس في مباراته المقبلة ضد ريال سوسييداد، يوم الجمعة المقبل بالدوري، ثم سيكون أمامه مهمة صعبة أمام برشلونة يوم 23 نوفمبرالجاري بعد فترة التوقف الدولي.



وعمل أجيري من قبل في الدوري الإسباني مع أندية أتلتيكو مدريد وأوساسونا وريال سرقسطة وإسبانيول.





