Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الفاشلان معا .. لماذا لجأ ليجانيس الإسباني إلى التعاقد مع خافيير أجيري ؟

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:09 م
خافيير أجيري
خافيير أجيري
Advertisements
عمرو الحلوانى
الفاشلان معا، هو العنوان الأمثل لتولى المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر تدريب ليجانيس الإسبانى بشكل رسمى.

ويعيش أجيرى وناديه الإسبانى الجديد أسوء فتراتهم الكروية نتيجة النتائج السيئة المرتبطة بينهما فى الفترة الأخيرة، فتسبب أجيرى فى مهزلة للكرة المصرية بعد أن تم إقصاء منتخب مصر تحت قيادته من دور الـ 16 من منافسات بطولة الأمم الإفريقية التى أقيمت بمصر خلال شهر يونيو الماضى .

وساهم أجيرى " الضعيف فنيا جدا " فى كتابة سيناريو خروج منتخب مصر من منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد نتيجة الأخطاء الفنية الكبيرة التى ارتكبها وعدم تعامله بشكل جيد مع الفريق المنافس " جنوب إفريقيا " الذى يعد واحدا من المنتخبات متوسطة المستوى فى إفريقيا .

وعلى الفور ، بعد دقائق من خروج منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا تم إقالة المكسيكى خافيير أجيرى وسط تأييد جماهير من قبل الجماهير التى أكدت إنه ضعيفا من الناحية الفنية ولا يصلح لتدريب الفراعنة.


وفى المقابل يعانى ليجانيس بشدة فى الدوري الإسبانى ويحتل المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة بـ 5 نقاط فقط لا غير من 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن بالمسباقة ، وبات أجيرى يحتاج إلى معجزة كروية مع ناديه الجديد ليجانيس من أجل البقاء فى الدوري الإسبانى وعدم الهبوط إلى دورى الدرجة الثانية .

ومن المقرر أن يقود أجيري ليجانيس في مباراته المقبلة ضد ريال سوسييداد، يوم الجمعة المقبل بالدوري، ثم سيكون أمامه مهمة صعبة أمام برشلونة يوم 23 نوفمبرالجاري بعد فترة التوقف الدولي.

وعمل أجيري من قبل في الدوري الإسباني مع أندية أتلتيكو مدريد وأوساسونا وريال سرقسطة وإسبانيول.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القضاء الإسباني يعيد فتح قضية فساد لمدرب منتخب مصر السابق

اتحاد الكرة يستقر على موعد إعلان اسم مدرب منتخب مصر.. تعرف عليه

البدرى VS أجيرى.. 12 وجها جديدا و11 ضحية ومحمد صلاح صداع في رأس الأثنين

بعد إقالته من منتخب مصر.. أجيرى يقترب من تدريب هذا النادي

رسميا.. أجيري مدربا لـ ليجانيس الإسباني

ترشيحاتنا

حالة وفاة تضطر علي فرج للانسحاب من بطولة العالم للاسكواش

بعد حبسها لـ زوجها أحمد عبد الله محمود.. شاهد 10 إطلالات لـ سارة نخلة

دمية لإعدام راجح ضمن زينة الفرح.. شهيد الشهامة محمود البنا بطل عرس في المنوفية.. فيديو

كنا عايزين نسرق التوك توك .. الأمن العام يضبط المتهمين بقتل سائق فى الجيزة

ألف شكر.. مدرب منتخب مصر السابق يوجه رسالة لـ محمد النني.. اعرف السبب

عاريان في البانيو | ملابسات العثور على جثتي عجوز خليجي وخادمة داخل شقة في الجيزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الحب.. طريقة عمل الكب كيك الأحمر

بعد حبسها لـ زوجها أحمد عبد الله محمود.. شاهد 10 إطلالات لـ سارة نخلة

مفاجئة شيري أريزو 6.. سيدان بلمسات جاجوار X-Type قريبا في مصر