حكم شرب القهوة في فنجان له أُذن من الفضة؟.. المفتي السابق يجيب

حكم شرب القهوة في فنجان له أذن من الفضة؟ قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه في الأمور التي اختلف فيها العلماء حكم الشرب في فنجان فضة ، يؤخذ بقول الشيخ الباجوري، وتقليد من أجاز.





هل يجوز شرب القهوة في فنجان فضة؟

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز شرب القهوة في فنجان له أذن من فضة؟»، أن الحنفية ذهبت إلى أنه لا مانع أن تكون أذن فنجان القهوة فضة، فيما رفض ذلك الشافعية، وكذلك الأمر في مسألة عض الكلب ثوب شخص لتحيته، منوهًا بأنه عند المالكية الكلب طاهر، فلا يستوجب غسل مكان عض الكلب.





وتابع: أما عند الشافعية فالكلب نجس لذا يستوجب غسل مكان عضة الكلب، والإمام مالك رأى أنه ليس نجسًا، وجاء الشعراوي فقال إن هذا بين الرخص والعزيمة، مستدلًا بما قال الشيخ الباجوري: «ومن ابتلي بشيء من المُختلف فيه، فليُقلد من أجاز».





حكم الأكل والشرب في الإناء المطلي بالذهب

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا الأكل أو تقديم الطعام في أوان مطلية بالذهب أو الفضة بشرط ألا تكون ذهبًا أو فضة خالصين.





وأوضحت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما حكم الأكل أو تقديم الطعام في أواني مطلاة بالذهب أو الفضة وليست ذهبا أو فضة خالصين؟ أنه يجوز ذلك إذا كان الذهب والفضة في الطلاء شيئا يسيرا، أما إذا كثر بحيث إذا عرض على النار انصهر واجتمع منه شيء ذو حجم من الذهب والفضة فلا يجوز.





واستدلت بقول الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه" (ص10): [ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم، وكذا اتخاذه في الأصح، ويحل المموه في الأصح].





واستندت إلى قول العلامة المحلي في "شرحه على المنهاج" (1/ 31- 32، ومعه حاشيتا الشيخين القليوبي وعميرة، ط. دار إحياء الكتب العربية): [(وَيَحِلُّ) الإناء (الْمُمَوَّهُ) أي المطلي بذهب أو فضة، أي يحل استعماله (فِي الْأَصَحِّ) لقلة المموه به فكأنه معدوم.... ولو كثر المموه به بحيث يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم جزما].





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