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أخبار البلد

رشوان: 1000 صحفى تولوا تغطية أحداث 20 سبتمبر.. وصراع منذ 25 يناير حول حرية الصحافة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:02 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن أحداث 20 سبتمبر تمت تغطيتها من ما يزيد عن 1000 صحفي أجنبي ولم يتم المساس بأحد غير صحفي فرنسي لم يكن يمتلك تصريحا وتم حل الأمر خلال وقت قصير من خلال غرفة عمليات التى كانت تعقدها نقابة الصحفيين.

أوضح نقيب الصحفيين خلال كلمته بجلسة "الصحافة الجيدة المحتوى الممارسات ونماذج الأعمال" بمنتدى إعلام مصر، أن الإعلام الأجنبي في مصر يقوم بعمله على أكمل وجه وهو خاضع للهيئة العامة للاستعلامات ولم يحذف حرف من تغطيتها وبعضها يصل للسب والقذف في حق المصريين مثل البي بي سي مشيرا إلى أنه قبل أن يصبح نقيبا للصحفيين فأنا باحث سياسي، فالثورة المصرية في 25 يناير والموجة الثانية لها في 30 يونيه وجعلتنا نعيش في صراع بين وصف البعض لحرية الصحافة والإعلام بأنها تضر المجتمع ووجهة النظر الأخرى تري عكس ذلك.

وأشار إلي أن الصراع لم يحسم ويستمر كمعركة بين التيارين حول حرية الصحافة وتأثيرها علي أمن البلاد.
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