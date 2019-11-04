بمناسبة عيد الحب.. 3 حيل رخيصة للحفاظ على الورد لأطول فترة

عادة ما يرتبط عيد الحب بباقة من الورد المميز التي تخطف قلوب النساء، وهي الحيلة التي يلجأ لها الرجال للخروج من مأزق هدية valentine's day، فأغلبية النساء تحب الورود تعبيرً عن الحب.



لكن عادة ما تذبل باقة الورد بعد يومين من الحصول عليها، لكن يمكنك بـ 3 حيل رخيصة الحفاظ على بوكيه الورد بشكله لأطول فترة ممكنة قبل أن يذبل، كما نصح بها موقع brightside .



1- المياه الغازية :

فهي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر الذي يحافظ على إبقاء الورد طبيعيًا لأطول فترة، قومي بوضع ربع كوب من المياه الغازية الشفافة في إناء الماء ثم ضعي باقة الورد.



2- الأسبرين :

وهو طريقة معروفة للحفاظ على الورود، من خلال طحن حبات الأسبرين ثم خلطها بالماء ووضع باقة الورد فيها.



3- خل التفاح:

اخلطي ملعقتين من خل التفاح مع ملعقتين من السكر في إناء الماء ثم ضعي الورود، واحرصي على تغيير الماء يوميًا ووضع نفس الخليط.







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