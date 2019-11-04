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أخبار العالم

الأردن يعيد سفيره إلى إسرائيل في هذا التوقيت

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:16 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن الأردن سيعيد سفيره إلى إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن الخطوة تأتي في أعقاب التوصل إلى اتفاق بين البلدين بشأن نقل المواطنين الأردنيين المحتجزين لدى إسرائيل إلى السلطات الأردنية.

وكان رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي اتفق مع نظيره الأردني على الترتيبات اللازمة لإطلاق سراح الأردنيين الاثنين.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل تنظر إلى العلاقات مع الأردن كججر أساس للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وستعمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة.
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