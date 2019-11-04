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أخبار البلد

إنهاء إعارة نادر سمير للطرق والكباري وتكليف سامي فرج بتسيير الأعمال

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:16 م
المهندس نادر سمير
المهندس نادر سمير رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى
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أحمد أبوشوشة
وافقت وزارة النقل على الطلب المُقدم من اللواء مهندس نادر سمير – رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والخاص بإنهاء إعارته لوزارة النقل من القوات المسلحة وعدم الاستمرار في منصبه رئيسًا للهيئة نظرًا لظروفه الصحية.

وأصدر وزير النقل قرارًا بتكليف المهندس سامي فرج .. قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

ووجهت وزارة النقل الشكر للواء مهندس نادر سمير على مابذله من جهد خلال فترة رئاسته لهيئة الطرق والكباري.
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