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رياضة

هيثم شعبان: نستحق الفوز على بتروجت .. وشكرا لاعبي سيراميكا كليوباترا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:12 م
هيثم شعبان
هيثم شعبان
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عبدالله هشام
عبر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه الهام على حساب مضيفه بتروجت بهدف دون رد.

وقال شعبان عقب نهاية المباراة :”الحمد لله حققنا فوزًا هامًا أمام منافس قوي وصعب، وحصدنا ٣ نقاط ثمينة”.

وأضاف :”اللاعبون قدموا مستوى مميز للغاية طوال اللقاء، وبذلوا مجهودًا كبيرًا وأشكرهم على ذلك، مشددًا أن صفحة مباراة اليوم أغلقت عقب إطلاق صافرة النهاية من قبل حكم المباراة”.

وزاد :”سنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الزرقا، ونتطلع لمواصلة الانتصارات، لأن هدفنا هذا الموسم هو الصعود للدوري الممتاز”.

وأشار :”حكم المباراة قدم مباراة كبيرة، ولكن عقب إحرازنا الهدف بدأ يميل قليلًا تجاه بتروجت، أنا لا أطلب منه سوى حقي فقط”.

وأتم حديثه :”بدأنا المباراة بشكل متوازن، وفي الشوط الثاني نشطنا الهجوم، ونجحنا في تحقيق فوز مهم للغاية”.
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