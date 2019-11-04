وزير الطيران يشهد التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2 بمطار شرم الشيخ الدولي.. ويؤكد: تطوير الرؤية الأمنية بالكامل ومنظومة السيور الأحدث عالميا.. ونتعاون مع أجهزة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصري

وزير الطيران:

- زيادة القدرة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 9 ملايين راكب سنويا - مطار شرم الشيخ يعد من أهم مطارات الجذب السياحى بمصر - تحديث الأجهزة الخاصة بكاونترات إنهاء إجراءات السفر - تطوير منطقة سيور نقل الحقائب بإحداث منظومة فى العالم





شهد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى اليوم التشغيل التجريبى لمبنى الركاب رقم (2) بمطار شرم الشيخ الدولى بعد الانتهاء من أعمال التطوير التي شملت رفع كفاءة المبنى وزيادة قدرته الاستيعابية لخدمة الرحلات الدولية والمحلية لتصل إلى 9 ملايين راكب سنويًا.





وفى كلمته التى ألقاها في الاحتفالية، أكد وزير الطيران، أن التشغيل التجريبى لمبنى الركاب رقم 2 بمطار شرم الشيخ الدولى يأتى ضمن جملة المشروعات التي تنفذها وزارة الطيران للارتقاء بمنظومة الطيران المدنى المصرى؛ تماشيًا مع استراتيجية الدولة 2030 وحركة التطور المتسارعة لمسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية التى تم نتفيذها على أرض الواقع فى القطاعات المختلفة بالدولة ومن بينها قطاع الطيران الذى يعد أحد أهم مصادر الدخل القومى.





وأضاف "من هنا قامت وزارة الطيران المدنى بوضع خطة توسعات عملاقة من أجل تطوير البنية التحتية والمرافق بجميع المطارات المصرية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب مما يحقق لهم الراحة والرفاهية فى ظل النمو المتزايد فى أعداد المسافرين وتطور الحركة السياحية الوافدة من والى جمهورية مصر العربية".

وأوضح وزير الطيران، أن مطار شرم الشيخ يعد من أهم مطارات الجذب السياحى بمصر وذلك للأهمية الكبيرة التى تتمتع بها مدينة شرم الشيخ بين المدن السياحية على مستوى العالم ولذلك فمن الضروري أن يتم تطوير المطار بشكل دائم ومستمر لاستيعاب الازدياد المستمر في أعداد الرحلات الجوية وأعداد السائحين الذين يتوافدون إلى المدينة الساحرة من مختلف أنحاء العالم .





وأشاد وزير الطيران بأعمال التطوير التي تمت بمبنى الركاب رقم 2 وتطوير المنظومة الأمنية بالكامل، كما توجه بالشكر لجميع العاملين بالمطارات المصرية لما بذلوه من جهود كبيرة لتحقيق هذه الإنجازات التى يشهدها القطاع وحرصهم على الوصول بمنظومة الطيران المدنى الى أرقى المستويات العالمية واشاد الوزير بالتنسيق المستمر والتعاون الدائم مع كافة الجهات العاملة بالمطارات كما اثنى على الدور الكبير لرجال الداخلية وادائهم المشرف والذى ساهم فى الوصول لأعلى مستويات التأمين بالمطارات المصرية .





وأكد التكامل والتعاون بين قطاع الطيران المدنى وكافة أجهزة الدولة من أجل دعم المشروعات التطويرية والاستثمارية فى مختلف المجالات التى تساهم فى دفع عجلة الإقتصاد المصرى.





وفى العرض الذى قدمه الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، أشار إلى ان تطوير مبنى الركاب (2) بمطار شرم الشبخ الدولى جاء وفقًا للمعايير العالمية مما ساهم فى تعزيز مكانة المطار على المستوى الاقليمى والدولى وذلك لما يتمتع به من الإمكانيات والمستوى العالي من حيث الأنظمة والتجهيزات والخدمات المقدمة للركاب وقدرته على استيعاب النمو المتزايد لأعداد المسافرين القادمين والمغادرين بالاضافة الى زيادة الكفاءة التشغيلية وتحقيق إيرادات كبيرة في أنشطة تجارية.

وشمل العرض شرحًا مفصلًا عن أعمال التطوير التى شهدها مبنى الركاب (2) بمطار شرم الشيخ الدولى من أعمال توسعة لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويا وسوف يتم زيادتها فى المستقبل لتصل سعة المطار إلى 10 مليون راكب سنويًا.





وتم تركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية بعدد (209) و تتضمن ( صالات السفر و الوصول ومنطقة السيور ) ونظام تحكم الكترونى بالابواب وانشاء غرفة لخوادم وتركيب عدد (2) ماكينة فحص بالاشعة المقطعية (CT) تتيح الكشف بصورة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة (RTT) لتحقيق درجة الفحص عن المتفجرات من المستوى الثالث طبقًا للمتطليات الدولية وساهم فى رفع الطاقة الاجمالية لسيور السفر الى (3600 حقيبة / ساعة ) بالإضافة إلى تركيب شاشات عرض المعلومات بمنطقة تحميل الحقائب وتركيب عدد (56) شاشة لعرض الرحلات بمنطقة السفر الدولى.





كما تم تركيب عدد (2) بوابة بيوميترية بمنطقة (Sorting Area ) لتكون نقطة دخول وخروج العاملين من وإلى منطقة المهبط وتوفير عدد (2) أجهزة كشف عن المتفجراتETD وتطوير أنظمة الأبواب الأوتوماتيكية بالمطار وتحديث شبكة انذار الحريق الالى بمنطقة الاجراءات وصالات السفر والوصول طبقا لمعايير السلامة والجودة الدولية وتزويده بخاصية الجرافيك لتحديد موقع الحريق بسهولة وربطه مع نظام الاذاعة الداخلية فى حالات الاخلاء هذا بالاضافة الى نظام الاطفاء التلقائى (FM200) وهو غاز نظيف للبيئة وامن على الصحة .





اضافه إلى تطوير منطقة سيور نقل الحقائب باحداث منظومة سيور نقل الحقائب فى العالم ورفع الطاقة الاجمالية لسيور السفر تصل الى (1800/ حقيبة / ساعة ) مع سرعة تداول وتأمين عملية نقل الحقائب .





وتحديث الأجهزة الخاصة بكاونترات إنهاء إجراءات السفر كما تم استبدال نظام الإضاءة القديم بنظام لمبات (LED) بجميع صالات المبنى لتوفير وترشيد الطاقة الكهربائية .



