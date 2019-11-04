ملكة جمال سوريا في محاكم مصر.. أحمد عبد الله وسارة نخلة حكاية زواج انتهت بالحبس

أيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، الحكم الصادر من أول درجة بمعاقبة الفنان أحمد عبد الله محمود بالحبس عامين لعدم سداده إيصال أمانة، لصالح طليقته الفنانة سارة نخلة.
وكانت محكمة جنح أكتوبر قضت بحبس الفنان أحمد عبد الله محمود، نجل الفنان الراحل عبد الله محمود، لمدة عامين، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية سارة نخلة، في اتهامه بخيانة الأمانة، وعدم سداده إيصال أمانة حرره لها، وصدر الحكم غيابيًا وتقدم الفنان بالاستئناف عليه وأيدته المحكمة لعدم حضوره.
قضت محكمة جنح أكتوبر، فى وقت سابق ببراءة الفنانة سارة نخلة من تهمة التعدى بالضرب على والدة طليقها أحمد عبد الله محمود ورفضت الدعوى المدنية، بعدما اتهمت والدة الفنان أحمد عبد الله طليقة نجلها الفنانة سارة نخلة بالاعتداء عليها بالضرب، وأرفقت تقريرين طبيين بملف الدعوى التى حملت رقم 9634 سنة 2018، وجاء بالتقرير الأول الذى تم تحريره فى 17 أكتوبر 2018، أنه بعد توقيع الكشف الطبى الظاهرى على المجنى عليها لا يوجد بها إصابات ظاهرية، وأنها ادعت وجود آلام بكوع اليد اليمنى؛ ولذلك تم عرضها على أخصائي عظام لاستكمال التقرير، وجاء بالتقرير الثاني الذي تم إعداده بتاريخ 18 أكتوبر 2018، أنه بعد الكشف تبين وجود كدمة بالمرفق والكتف الأيسر، وكذلك بالرأس.
وفى وقت سابق قضت محكمة جنح الدقي، حبس أحمد عبد الله ، 3 أشهر وكفالة 200 جنيه، بتهمة التعدي بالضرب على طليقته، التي حررت بلاغًا في قسم شرطة الدقي، تتهم فيه طليقها الفنان أحمد عبدالله محمود، بالتعدي عليها بالضرب، وباشرت النيابة التحقيقات، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنح، التي أصدرت حكمها المتقدم.
كما قضت المحكمة بحبس الفنان أحمد عبد الله محمود بحبسه عامين مع الشغل لعدم سداده إيصال امانة، بعدما حررت طليقته سارة محضرا ضده تتهمه بعدم سداد إيصال أمانة.
تعرفت الفنانة سارة نخلة ملكة جمال سوريا لعام 2015 على الفنان أحمد عبد الله محمود فى إحدى حفلات عيد الميلاد وبدأت بينهما علاقة صداقة وتطورت إلى حب وزواج استمر 3 سنوات بدأت الخلافات تدخل بينهما حتى تم الطلاق .. لم ينته الأمر بينهما إلى هذا الحد بل تطور الأمر إلى الدخول فى قضايا ومحاكم ومحاضر.
بلاغات الاعتداء بالضرب، كانت بين الطرفين بعد الانفصال، ومن ثم أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي سبيل نخلة للحديث عن تجربتها بالزواج وتصريحات من خلالها، كان آخرها وصفها للرجل المصري بـ النكدي.
وقعت بينهما خلافات عديدة قادتهما إلى المحاكم، حيث أصدرت محكمة جنح الدقي، قرارها بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، لمدة 3 أشهر، لإدانته في تهمة ضرب زوجته الممثلة السورية سارة نخلة، بينما قضت المحكمة ببراءة الفنانة الشابة من تهمة الاعتداء على "حماتها".
وقامت سارة نخلة بتغيير حالتها الاجتماعية على السوشيال ميديا إلى عزباء single قبل أن تقوم بحذف خانة الحالة الاجتماعية من الأساس، ثم اتبعت تلك الخطوة بحذف الصور التي كانت تجمعها بمطلقها أحمد عبدلله محمود.
أيضا علقت سارة على الحكم الصادر ضد زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود في نزاعها معه بالحبس سنتين بتهمة خيانة الأمانة، واصفة أنه يوم مميز بالنسبة لها.
وأشارت سارة إلى أنها كانت تنتظر طوال عام كامل في نزاعها مع زوجها المنفصلة عنه أحمد عبد الله محمود، أن يصدر الحكم ضده، ووجهت الشكر لمحاميها المستشار عاصم قنديل.
وكتبت سارة نخلة عبر حسابها على Instagarm: "اليوم المحكمة حكمت لي الحمد لله وكسبت القضية بالرغم من انه جايب ناس تشهد زور وهما ولا شافوا ولا سمعوا حاجة بس ربنا شايف وعارف واظهر الحق وفلوسي هترجعلي بالقانون وبحكم محكمة".
وأوضحت أنها لم تكن ترغب في اللجوء للقضاء وأن الطرف الآخر هو السبب في ذلك لأنه لا يريد الطلاق ويماطل بحسب وصفها، وأن الكثيرين تدخلوا لحل النزاع بينهما ولكن دون جدوى.
وكان الفنان أحمد عبد الله محمود تقدم بالمعارضة على حكم غيابي أصدرته محكمة جنح أكتوبر بحبسه لمدة عامين، وصدر بحقه الحكم المتقدم "حضوريا".
واحدث أعمال سارة نخلة الفنية إحدى قصص الجزء الثاني لمسلسل "نصيبي وقسمتِك" وتحمل اسم "بحبك باستمرار" وشاركها بطولتها أحمد صلاح حسنى ونجلاء بدر وهبة عبد العزيز وآخرون.