جنش يعود| حارس الملكي يؤازر الفريق أمام جولدي

تواجد محمود عبد الرحيم (جنش) حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في النادي من أجل متابعة مباراة الفريق الودية أمام جولدي.



وعقد جنش جلسة مع الدكتور أسامة محمد طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة في وتر أكيليس منذ فترة.



وأعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة جولدي وديا اليوم.



وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمود الونش وحمدي النقاز في الدفاع وطارق حامد ومحمد اونجم ويوسف اوباما واشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو في الوسط وعمر السعيد في الهجوم