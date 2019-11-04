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فن

محمد صبحى يعلن عن مسرحيته الجديدة أنا والنحلة والدبور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:28 م
محمد صبحى
محمد صبحى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد صبحى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن عودته إلى العمل من خلال مسرحية جديدة بعنوان "أنا والنحلة والدبور" من المقرر عرضها قريبا.

وقال صبحي الذى نشر البوستر الرسمى للمسرحية إن المسرحية ستعرض أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على مسرح محمد صبحي، صالة 2، بمدينة سما سنبل.

مسرحية "أنا والنحلة والدبور" من بطولة وإخراج محمد صبحي، تأليف أمين فتيحة، ويشارك في بطولتها سماح السعيد وعبد الرحيم حسن وعبير فاروق.


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