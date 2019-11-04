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منوعات

كابل شاحن محمول يقتل مراهقة وهي جالسة على سريرها| شاهد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:08 م
صدى البلد
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أحمد شريف
في حادث نادر وغريب توفيت فتاة تايلاندية مراهقة صعقًا بالكهرباء، وهي جالسة على سريرها المعدني بعد أن سرى التيار الكهربي فيه من خلال كابل شاحن هاتفها المحمول المهترئ أثناء تركه بالشاحن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المراهقة نونج يينج البالغة من العمر 17 عامًا، كانت تلعب بهاتفها الذكي، بينما كان موصلا بالتيار الكهربي، عبر سلك شاحنها التالف والعاري الذي كانت تغطيه بشريط لاصق.

واتضح أن كابل الشاحن العاري تلامس مع هيكل السرير المعدني للمراهقة، وهو ما أدى إلى مصرعها داخل غرفة منزلها، بشمال شرق تايلاند ليلة الجمعة الماضية.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن والدة الضحية ذات الـ47 عاما ، عندما عادت إلى منزلها وجدت ابنتها لا تزال مستلقية في غرفة نومها، واعتقدت الأم المكلومة في البداية أن ابنتها لا تزال نائمة، لكنها عندما حاولت ايقاظها صعقت بصدمة كهربائية خفيفة حين لمست جسد ابنتها.

وأوضحت الصحيفة أن الأم بعد رؤيتها هذا الأمر هرعت نحو مفتاح التحكم بالكهرباء لفصل التيار الكهربي عن منزلها، إلا أنها وجدت ابنتها متوفية بالفعل، إثر تعرضها للصعق عبر كابل هاتفها المحمول العاري.
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