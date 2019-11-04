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تعليم

مركز جراحة الكلى بالمنصورة يستضيف 35 طبيبا أفريقيا للتدريب على الغسيل الكلوى

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:29 م
مركز جراحة الكلى
مركز جراحة الكلى بجامعة المنصورة يستضيف 35 طبيب أفريقى فى ال
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همت الحسينى
افتتحت اليوم فعاليات الدورة التدريبية العالمية الرابعة والعشرين للاستصفاء الدموى بمركز امراض الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة والتى تنظمها وحدة الغسيل الكلوى بالمركز بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية وتستمر حتى السابع من الشهر الحالى لتدريب الأطباء من مختلف الدول الأفريقية .

حضر افتتاح الدورة الدكتورة نسرين صلاح عمر القائم بأعمال عميد كلية الطب بالجامعة والدكتور باسم صلاح وديع مدير المركز والدكتور أيمن الرفاعى نائب مدير المركز ومقرر الدورة الدكتور حسين شعيشع.

ويشارك في الدورة 35 طبيبًا من 21 دولة أفريقية تشمل (السودان– جنوب السودان - السنغال – تشاد - إريتريا – بوركينا فاسو – الكاميرون - بورندى – اريتريا – جابون – غينيا – مدغشقر- مورشيوس - ناميبيا – تشاد – أوغندا – زامبيا– كينيا – توجو– موزمبيق – بنين)، ويحاضر بالدورة بنخبة من أساتذة وخبراء من 11 تخصصا مختلفا من جامعة المنصورة وجامعات ( القاهرة ، عين شمس ، الأزهر ، الاسكندرية ، المنوفية ) .

وأشار الدكتور حسين شعيشع الى أن فعاليات الدورة تتضمن محاضرات تفاعلية وورش عمل اكلينيكية والتدريب على مهارات استخدام الموجات الصوتية لفحص الأوعية الدموية والكلى والقلب بالإضافة الى زيارة محطة معالجة المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي.

من جانبها أكدت الدكتورة نسرين صلاح عمر أن الدورة التدريبية تأتى فى اطار الدور الريادى لمصر فى القارة الافريقية من خلال نقل الخبرات الطبية المتميزة للأطباء فى القارة السمراء نظرا للسمعة الطيبة العالمية التى يحظى بها مركز جراحة الكلى والمسالك البولية فى جميع المحافل الدولية .
مركز جراحة الكلى بالمنصورة يستضيف 35 طبيبا أفريقيا للتدريب على الغسيل الكلوى
مركز جراحة الكلى بالمنصورة يستضيف 35 طبيبا أفريقيا للتدريب على الغسيل الكلوى
مركز جراحة الكلى بالمنصورة يستضيف 35 طبيبا أفريقيا للتدريب على الغسيل الكلوى
مركز جراحة الكلى بالمنصورة يستضيف 35 طبيبا أفريقيا للتدريب على الغسيل الكلوى
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