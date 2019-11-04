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أخبار البلد

السيسى يتابع الخطوات التنفيذية لعدد من المجتمعات العمرانية الجديدة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:10 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كتب محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض خطط ومشروعات وزارة الإسكان، خاصةً ما يتعلق بالخطوات التنفيذية الإنشائية والجوانب المالية لعدد من المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مشروعات المرافق الرئيسية بالعاصمة وأنشطة التطوير في منطقة النهر الأخضر وحي المال والأعمال والمناطق السكنية.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ تلك المشروعات، مع تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وكذلك مراعاة التوازن في مساحة وانتشار المشروعات العمرانية الجديدة فيما بين الأقاليم الرئيسية في الرقعة الجغرافية للجمهورية.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الإسكان عرض كذلك الموقف التنفيذي لمشروعات مدن المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا، والفشن الجديدة، والعلمين الجديدة، بما فيها المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية والحي اللاتيني بالمدينة، وكذا مشروع جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة لوزان السويسرية للفنادق، بالإضافة إلى مشروعي محور طريق الهضبة الغربية بأسيوط، ومحور المحمودية، واللذين سيضمان عددًا من المناطق التنموية والحضارية الجديدة.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار مستجدات مخطط تطوير القاهرة التاريخية بشكلٍ عام كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، بما فيها تطوير مناطق مثلث ماسبيرو وعين الصيرة ومجرى العيون، فضلًا عن نتائج مشاركة مصر مؤخرًا كدولة الشرف في المؤتمر العالمي لمجلس المباني شاهقة الارتفاع بشيكاغو، وذلك كبداية للإعلان والترويج عن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمختلف استخداماتها السكنية والإدارية والتجارية والخدمية.

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