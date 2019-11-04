احتراق كميات كبيرة من الكاوتش في حريق مصنع ومخزن قليوب

قال حامد طلبة رئيس مدينة ومركز قليوب إن الوضع فى نشوب حريق بمصنع قطع غيار وتصنيع موتوسيكلات ومخزن كاوتش لتصنيع الدراجات النارية تحت السيطرة ولكن السيطرة التامة تحتاج بعض المجهودات والقوات الإضافية بسبب احتراق كميات الكاوتش الكبيرة .



وأشار طلبة الى أنه تم تشكيل لجنة لكشف ملابسات الحادث وأسبابه وتقدير الخسائر والتي من المتوقع أن تكون بملايين الجنيهات حيث يقع المصنع على مساحة 3000 متر.



وأضاف رئيس المدينة أنه يجري حاليا فحص ملفات تراخيص المصنع ومدى توافر إجراءات الأمن السلامة والأمن الصناعي من عدمه لتقديم تقرير واف لجهات التحقيق التي ستباشر التحقيقات في الواقعة.



وكان حريق هائل اندلع بمصنع قطع غيار وتصنيع موتوسيكلات ومخزن كاوتش لتصنيع الدراجات النارية بقرية كفر أبو جمعة مركز قليوب، وتم الدفع ب10 سيارات إطفاء وطلب دعم من وحدات الحماية المدنية بمدن المحافظة للسيطرة على الحادث الذي لم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات حتى الآن وجار تكثيف الجهود الأمنية للسيطرة على الحريق واخماده.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق هائل بشركة دراجات بخارية "ابوحوا" بقرية كفر أبو جمعة مركز قليوب.



انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الموقف وتبين أن الحريق نشب في مخازن الكاوتش الخاصة بمصانع أبو حوا لتصنيع الموتوسيكلات وامتد لمصنع التصنيع وقطع الغيار دون خسائر في الأرواح حيث تجري محاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة حيث يتسبب في شدتها احتراق الكاوتش والذي كان بكميات كبيرة بالمصنع.

