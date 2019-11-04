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برلمان

هدد الوزراء.. عبد العال يرفع الجلسة العامة للبرلمان

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:16 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد غدا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

ووافق البرلمان اليوم، على فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، بالإضافة لعدد من التشريعات المؤجلة من جلسات سابقة.

كما وافق المجلس اليوم، على مشروع قانون بإنشاء هيئة المتحف المصري الكبرى، وهيئة متحف الحضارة.

وقبيل رفع الجلسة، وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تحذيرا لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولي، من التوقيع على التأشيرات لأعضاء البرلمان وعدم تنفيذها.

وقال: أي وزير يقدم تأشيرات غير منضبطة سيتم التعامل معه بالقانون.
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