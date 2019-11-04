تراشق حاد.. أمير سعودي يفتح النار على أميرة قطرية دافعت عن تميم والقرضاوي

شن الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، هجومًا على الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، وذلك في أعقاب ترويج الأخيرة لبرنامج على قناة الجزيرة باسم "الجريمة السياسية.. اغتيال الملك فيصل".





وجاء ذلك بعدما نشرت مريم آل ثاني تغريدة، قالت فيها "ليلة الجريمة السياسية اغتيال الملك فيصل.. حلقة اليوم اغتيال الملك فيصل".





ليرد الأمير عبدالرحمن، قائلًا "قلت مرارًا.. تعييكم الحجة فتلجأون لمواضيع قديمة أشبعتها ردًا.. ما أسببه من ألم يستدعي الصراخ وربما النباح من قِبَلِكم.. لا حرمني الله إلجامكم.. أما الجزيرة.. هي كما قلت سابقًا.. دولة مغمورة صغيرة.. كبرت وصارت قناة.. ومع ذلك عرّيتها!".





لترد مريم عليه مدافعة عن الجزيرة: "يكفيها شرف بأنها "دولة" بل تهزّ أركان دول بأنظمتها"، ليرد على هذه التغريدة الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلا: "صحيح أنتم دولة جيشها أقوى رابع جيش فيها أميرها رابع صاحب قرار فيها !..مفتيها القرضاوي ومنظّرها عزمي بشارة.. وحتى منتخبها الكروي مشكل من 12 دولة".