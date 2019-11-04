Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حمادة هلال يحتفل بعيد ميلاد محمد لطفى على طريقته الخاصة.. شاهد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:14 م
الفنان حمادة هلال
الفنان حمادة هلال
Advertisements
قسم الفن
احتفل الفنان حمادة هلال بعيد ميلاد الفنان محمد لطفي علي طريقته الخاصة و نشر "حمادة" فيديو لمحمد لطفي اثناء احتفاله بعيد ميلاده علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية "استوري" وعلق حمادة علي الفيديو قائلا:" كل سنة وانت طيب".

وطرح حمادة هلال مؤخرا برومو فيديو كليب أغنيته الجديدة "اوه لا لا" عبر القناة الرسمية الخاصة به على يوتيوب، لكن الغريب في الأمر أن الشركة المنتجة Nile Radio Productions - Music حذفت الفيديو بسبب حقوق الملكية بالرغم من تحقيق الفيديو لأكثر من 12 ألف مشاهدة.

ومن المتوقع أن يتم حل المشكلة وطرح الأغنية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة ، ليعود حمادة هلال بشكل جديد ومختلف للجمهور بعد انشغاله بتصوير الأعمال الدرامية.

وخاض حمادة هلال، موسم رمضان الماضي بمسلسل "ابن اصول"، والذي كان شكلا جديدا عليه، حيث امتازت الشخصية التي قدمها بالكوميدية على عكس كل أدواره السابقة.
حمادة هلال يحتفل بعيد ميلاد محمد لطفى على طريقته الخاصة.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برومو أغنية حمادة هلال الجديدة يثير أزمة .. تفاصيل

شاهد.. حمادة هلال يسخر من محمد صلاح بهذه الطريقة

على طريقتها الخاصة.. منة فضالى تهنئ ريم البارودى بعيد ميلادها

الجمهور لـ حمادة هلال: حبينا الشاي بسببك

يدعم لبنان.. محمود العسيلي يشارك في انتفاضة بيروت على طريقته الخاصة

حمادة هلال ينفي تواجده في مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري الدولي

ترشيحاتنا

قانون المرور الجديد | غرامات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني تبدأ من 4000 جنيه

كنا عايزين نسرق التوك توك .. الأمن العام يضبط المتهمين بقتل سائق فى الجيزة

مجموعة هشام طلعت مصطفى تقتحم عالم الرياضة بقوة | فيديو وصور

بـ الدانتيل الشفاف.. دارين حداد تثير الجدل بإطلالة جريئة

بحد أقصي 100 ألف جنيه..النواب يقر نهائيا رسوم التوثيق والشهر العقارى للخبرات السابقة

حلمت اني باكل بليلة.. تركى آل الشيخ يثير غضب جمهور الزمالك| شاهد

Advertisements

عاريان في البانيو | ملابسات العثور على جثتي عجوز خليجي وخادمة داخل شقة في الجيزة

تأييد حبس الفنان أحمد عبد الله محمود عامين في دعوى طليقته الفنانة سارة نخلة

دمية لإعدام راجح ضمن زينة الفرح.. شهيد الشهامة محمود البنا بطل عرس في المنوفية.. فيديو

حلمت اني باكل بليلة.. تركى آل الشيخ يثير غضب جمهور الزمالك| شاهد

مدرب الزمالك السابق يرد على تركي آل الشيخ بعنف| شاهد ماذا قال

الأهلى يحسم أولى صفقات يناير المقبل.. تفاصيل

الشركة الراعية انسحبت.. الخطيب يطلب تقريرا عاجلا عن مشاكل معسكر الأهلي فى دبي

إنهاء إعارة نادر سمير للطرق والكباري وتكليف سامي فرج بتسيير الأعمال

بـ فستان قصير...مها أحمد تتألق بجانب زوجها والجمهور:خسيتى أوى

بعد حبسها لـ زوجها أحمد عبد الله محمود.. شاهد 10 إطلالات لـ سارة نخلة

البرلمان يقر عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بهيئة المتحف المصرى الكبير

كاف يؤكد إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى والزمالك فى قطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة

بـ الدانتيل الشفاف.. دارين حداد تثير الجدل بإطلالة جريئة

في عيد الحب.. طريقة عمل الكب كيك الأحمر