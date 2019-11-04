حمادة هلال يحتفل بعيد ميلاد محمد لطفى على طريقته الخاصة.. شاهد

احتفل الفنان حمادة هلال بعيد ميلاد الفنان محمد لطفي علي طريقته الخاصة و نشر "حمادة" فيديو لمحمد لطفي اثناء احتفاله بعيد ميلاده علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية "استوري" وعلق حمادة علي الفيديو قائلا:" كل سنة وانت طيب".



وطرح حمادة هلال مؤخرا برومو فيديو كليب أغنيته الجديدة "اوه لا لا" عبر القناة الرسمية الخاصة به على يوتيوب، لكن الغريب في الأمر أن الشركة المنتجة Nile Radio Productions - Music حذفت الفيديو بسبب حقوق الملكية بالرغم من تحقيق الفيديو لأكثر من 12 ألف مشاهدة.



ومن المتوقع أن يتم حل المشكلة وطرح الأغنية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة ، ليعود حمادة هلال بشكل جديد ومختلف للجمهور بعد انشغاله بتصوير الأعمال الدرامية.



وخاض حمادة هلال، موسم رمضان الماضي بمسلسل "ابن اصول"، والذي كان شكلا جديدا عليه، حيث امتازت الشخصية التي قدمها بالكوميدية على عكس كل أدواره السابقة.

