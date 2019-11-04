جمال فهمي: عودة وزارة الإعلام لضمان الحرية عبث

انتقد الصحفي جمال فهمي، عودة وزارة الإعلام وأوضح أن ما يقال على أن عودة وزارة الإعلام تضمن الحرية الإعلامية هو عبث.



وقال فهمي خلال الجلسة الختامية لليوم الثاني بمنتدى إعلام مصر والتي جاءت تحت عنوان “علاقة وسائل الإعلام والسلطة”، إن مصطلح الصحافة سلطة رابعة جاء بعد التأثير الهائل لوسائل الإعلام في الرأي العام.



وانطلقت منذ قليل، الجلسة الختامية لمنتدى إعلام مصر في اليوم الثاني بنسخته الثانية، بعنوان “علاقة وسائل الإعلام بالسلطة”، وضمت الجلسة نخبة من كبار أساتذة الصحافة على رأسهم الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عماد حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، جمال فهمي الكاتب الصحفي، وتديرها نوران سلام مذيعة بي بي سي عربية.