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رياضة

تصرف غريب من لاعب موناكو تجاه الـ VAR عقب طرده أمام سانت إيتيان ..فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:17 م
نادي موناكو
نادي موناكو
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محمد رشاد
عبر روبين أجويلار مدافع نادي موناكو عن غضبه في الجهاز الذي يستعين به الحكام للتأكد من قرارات حكم الفيديو المساعد، بعد طرده في لقاء سانت إيتيان فى إطار مباريات الجولة 12 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

أجويلار طرد في الدقيقة 92 حين كان فريقه متأخرا بهدف منذ الدقيقة 59، والتقطت كاميرا هاتف أجويلار وهو يركل الجهاز الذي يستعين به الحكام للتأكد من قرارات حكم الفيديو المساعد خارج خطوط الملعب.

المدافع الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما لم يبدأ المباراة، لكنه شارك كبديل ، ويحتل موناكو المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

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