وزير التعليم: الاستعانة بـ 15 خبيرًا يابانيًا للعمل كمشرفين ومديرين للمدارس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول آخر جهود وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بمختلف مراحله، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري وصقله أكاديميًا ومعرفيًا.



وفيما يتعلق بالاستعانة بالخبرات الأجنبية في مراحل التعليم الأساسي، عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج تجربة المدارس اليابانية في مصر، موضحًا أن الوزارة تعاقدت مؤخرًا للاستعانة بـ15 خبيرًا يابانيًا للعمل كمشرفين ومديرين للمدارس اليابانية التي تم إنشائها بالمناطق التعليمية المختلفة، وذلك لضمان ثبات واستمرارية جودة التعليم على ذات المعايير اليابانية العريقة.

