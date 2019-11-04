محمد سراج يطالب بوضع ضوابط للتصدي لظاهرة التعصب في الوسط الرياضي

شارك المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم في الندوة الختامية لمنتدى إعلام مصر في نسخته الثانية التي تحمل شعار (الصحافة الجيدة.. المحتوي والممارسات ونماذج الأعمال) ممثلا عن النادي الأهلي.



وجاء الموضوع الرئيسي للندوة بعنوان «الإعلام الرياضي .. كيف يصل إلى ممارسة مهنية تحاصر التعصب».



وقال المهندس محمد سراج الدين في كلمته بالندوة: «إن المسئولين في الأندية يقع علي عاتقهم المسئولية الأكبر في عناصر المنظومة الرياضية، خاصة أن أية مشكلة تخرج من هؤلاء المسئولين قد تتسبب في أزمات كبيرة للمنظومة بالكامل».



وأضاف: «مفهوم الرياضة والإعلام يتمحور حول التقارب بين الشعوب وتقديم رسالة سامية».

وتابع: «التنوع في الإعلام الرياضي شيء جيد ،ولكن هناك صعوبة في الرقابة عليه؛ بسبب تعدده، وهو ما يستلزم ضرورة وضع معايير للعاملين في هذا المجال؛ لأنه جزء لا يتجزأ من منظومة الرياضة».



وأردف: «غياب الجمهور عن الملاعب من أكبر العناصر التي تتسبب في ضرر للمنظومة الرياضية بالكامل؛ لما تشكله من أزمة في الإيرادات، إلى جانب أنه ينقل التعصب إلى أماكن أخرى؛ مثل السوشيال ميديا والقنوات الفضائية».



وأوضح:« لابد من إبراز دور الإعلام في ضرورة عودة الجماهير إلى الملاعب، خاصة أن المنع لن يكون الحل الأمثل لأزمة شغب الجماهير التي انتقلت إلى أماكن أخرى».



وأشار سراج الدين إلى أن انتظام المسابقات من أهم الأمور التي تساعد في تحسين عمل الإعلام الرياضي والمنظومة الرياضية بالكامل، خاصة أن عدم انتظام المسابقة يؤثر سلبا على جميع أطراف المنظومة؛ سواء على صعيد الأندية أو اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو حتى القنوات الفضائية».



وأوضح أن الاهتمام بتصريحات المسئولين التي تحمل الكثير من التعصب من أهم الأسباب التي تساعد هؤلاء الأشخاص على توصيل هذه الرسالة السلبية ونشرها بدلا من نبذها.



وتساءل سراج عن سبب عدم قيام الإعلام بتسليط الضوء على عناصر المنظومة الرياضية الأهم؛ وهم أصحاب الرياضات المرشحة لتحقيق ميداليات في الأولمبياد المقبل في طوكيو 2020، أو تسليط الضوء على منافسيهم، مع العمل على توصيل رسالة واعية للجماهير؛ للتعريف بجميع الأبطال في مختلف الرياضات وعدم اقتصار الأمر على كرة القدم أو الأزمات.



واختتم سراج الدين كلمته بالتأكيد على أن الخلط بين السياسة والرياضة يبقى أمرا مرفوض، مشددا على أن الأهلي في أزمة الدوري الأخيرة تمسك بحقه في الالتزام بجدول الدوري، وإقامة مسابقة منتظمة مراعاة لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.