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الشاعر رمضان محمد فى حوار لـ صدى البلد : أرفض الانتقادات التى وجهت لـ تامر حسنى بسبب 100 وش .. وأتمنى العمل مع تامر عاشور.. وأفضل ألبوم معرفة قديمة لـ هيثم شاكر

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:00 ص
الشاعر رمضان محمد
الشاعر رمضان محمد
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قسم الفن
  • رمضان محمد لـ "صدى البلد" :
  • زعلنا من بعض يجمعنى مع سميرة سعيد
  • تامر حسنى كان ضيف شرف فى 100 وش وانتظروا مفاجأتي معه
  • هيثم شاكر يستحق أفضل مطرب حاليا بعد البوم معرفة قديمة

كشف الشاعر رمضان محمد لصدي البلد عن أحدث أعماله المقبلة مع تامر حسني وسميرة سعيد ولؤي وتامر عاشور الذى يسعي للعمل معه. 

قال رمضان محمد لصدي البلد : إنه تعاون خلال الفترة الماضية مع تامر حسني في أغنية "100 وش" وتعاون مع محمد حماقي في أغنية "خلينا زي ماحنا"، وتعاون مع الفنانة هيفاء وهبي في أغنية "تملي ناجحة" التي تم طرحها منذ فترة قصيرة. 

ودافع رمضان محمد عن تامر حسني بسبب الانتقادات التى وجهت له فى أغنية "100 وش" قائلا :"قمنا سويا بتحضير هذه الاغنية وكان هدفها هي الوصول لطبقة الناس البسيطة لذلك تامر حسني كان ضيف شرف فى الاغنية وترك مساحة كبيرة في الأغنية للفنان احمد شيبة ودياب و مصطفى حجاج ، بالاضافة الي الاغنية كانت خارج الصندوق مثل اغنية "عيش بشوقك".

كما كشف عن أحدث أعماله المقبلة قائلا:" هنا عمل فني مع الفنان تامر حسني في ألبومه القادم، والفنانة سميرة سعيد اغنية "زعلنا من بعض" الحان محمد يحي وتوزيع أمير محروس ويتم طرحها خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح محمد قائلا : "احضر ايضا فى الفترة المقبلة عدد من الأغانى التى أتعاون فيها مع المطرب لؤى، وأرى من وجهة نظري الشخصية أن افضل البوم تم طرحه خلال الفترة الاخيرة هو البوم الفنان هيثم شاكر "معرفة قديمة" وهذا بشهادة الجمهور وتحقيقه اعلي مشاهدة علي "يوتيوب" وهو أمر أسعدني خاصة اني اتعاونه معه في أغنية "احنا اختلافنا". 

وأضاف رمضان محمد قائلا : "اسعي فى الفترة المقبلة للعمل مع تامر عاشور لانه الوحيد من جيل الشباب الذي لم اتعاون معه حتي الان".

يذكر أن أخر أعمال الشاعر رمضان محمد "اغنية تملي ناجحة" للفنانة هيفاء وهبي تم طرحها منذ شهرين وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة علي موقع "يوتيوب".
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