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برلمان

بعد قضية راجح ومحمود البنا.. قرار جديد من تضامن النواب بخصوص تقليل سن الطفل لـ 15 عاما

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:44 م
محمود البنا ومحمد
محمود البنا ومحمد راجح
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أبدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن، اعتراضها واستياءها من عدم حضور وزيرة التضامن غادة والي وممثلي الحكومة خلال اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم برئاسة النائب عبد الهادي القصبي.

وقالت خلال اجتماع لجنة التضامن لمناقشة مقترح تشريعي بتعديل سن الطفل ليكون ١٥ عاما فقط، وتسري على من فوق ذلك في الجنايات قانون العقوبات، إن هناك عوارا فى قانون الطفل، ولائحته التنفيذية، مشددة على أن موضوع بمثل هذه الأهمية لا يمكن ترك هذه التفاصيل وتعديل القانون للائحة التنفيذية، مطالبة بموعد محدد لارسال الوزارة قانون أو إقرار البرلمان لهذا القانون.

من جانبه قال عبد الهادي القصبي إنه على الجهات التنفيذية المثول للدعوة، موضحا أنه سبق وسجل اعتراض النواب بالجلسات العامة عن غياب التمثيل الوزاري وممثلي الوزارات.

وأكد القصبي أن اللجنة ليست ملزمة بقوانين لدى الغير لا وزارة التضامن ولا المجلس القومي للطفولة، بعد مطالبة النائب خالد حنفي بانتظار تعديلاتهم لمشروع القانون، محذرا من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بسن الطفولة ومعاملته الجنائية.

وعاد حنفي للمطالبة لتشديد العقاب، محذرا من وجود عوار دستوري حال خفض سن الطفولة.

من جانبه قال القصبي إنه في ضوء الملاحظات التي سجلت خلال جلسة اليوم، ستتخذ اللجنة القرار النهائي بعد دراسة ما قدم من ملاحظات لرئيس اللجنة دراسة وافية.
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