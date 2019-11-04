محافظة القاهرة: تكريم مديري التخطيط لإنجاز خطة استثمارية

كرم اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اليوم بعض مديري إدارات التخطيط بالأحياء ممن ساهموا فى إنجاز الخطة الاستثمارية بنطاق الأحياء التى يعملون بها خلال العام المالى 2018 /2019، وقدم لهم شهادات تقدير.



وصرح النائب بان هذا التكريم يأتى تقديرا لجهودهم فى المتابعة الجادة من الأحياء وإنهاء المعوقات القانونية والمالية مما أدى إلى إنجاز الخطة الاستثمارية المشار إليها وتحقيق أكبر استفادة من المبالغ المخصصة ببنود الخطة، كما يأتى فى إطار تثمين الجهود المبذولة من العاملين وتشجيعهم على إتقان العمل.



من جهة أخرى، شنت محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية حملة لازالة التعديات على سوق المنهل بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر فى إطار خطة إزالة الأسواق غير القانونية بدائرة مدينة نصر، ومعاينة قطع الأراضى بالمنطقة التاسعة المستخدمة فى التخزين وتسببت فى عدة حرائق متعددة تمهيدًا لازالتها .



وتفقد إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية يرافقه مجدي الوصيف رئيس الحى والنائب تامر الشهاوي عضو البرلمان عن المنطقة ماتم من أعمال فى هذا الصدد تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.