بالأسماء..مصرع طالبة وإصابة 3 آخريات بغرب الأقصر

لقيت طالبة مصرعها وأصيبت ثلاثة أخريات إثر انقلاب سيارة أجرة بهم غرب الأقصر.



تلقى اللواء ايمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد بانقلاب سيارة أجرة بطريق قرية السيول بمدينة القرنة، وكانت تحمل عدد من طالبات مدرسة الثانوية التجارية بعزبة حبشي.



وأسفر الحادث عن مصرع الطالبة هاجر مصطفى محمود"، بالصف الأول الثانوي التجاري من منطقة الجنينة بالقرنة، وإصابة كل من الطالبة بسمة حسان ١٨ سنة بكدمة والطالبة دنيا أحمد طايع ١٧ سنة بكدمات والطالبة زينب أحمد حسن ١٧ سنة.



تحرر محضرا بذلك وجارى إخطار النيابة لتولى التحقيقات.



