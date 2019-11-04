مستقبل وطن: حملة لتوعية المواطنين بمخاطر الشائعات وكيفية التصدي لها

قال المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن الحزب يطلق حملة لتوعية المواطنين بمخاطر الشائعات وكيفية التصدي لها، وخاصة عقب سلسلة الحملات المسعورة التي اطلقتها قوي الشر للنيل من عزيمة المصريين والتشكيك فيما يحدث علي أرض الواقع من مشروعات قومية وتنموية دفعت الاقتصاد المصري للأمام.



وأضاف "الهواري"، أنه سيتم إعداد خطة لتخاطب المواطن في الشارع بشأن ماذا يفعل لمحاربة ما يدور من حوله من شائعات، وما هي أساليب مواجهة الشائعة، وكيفية التأكد من الأخبار، والوصول إلى المعلومات الصحيحة، إضافة إلى عقد سلسلة من اللقاءات المفتوحة مع المواطنين لتوعيتهم بما يحاك من مؤامرات.



وشدد أمين العمل الجماهيري بالجيزة، علي ضرورة توعية المواطنين من حروب الجيل الرابع والخامس والتي تستخدمها المنصات الاعلامية الممولة من الدول الراعية للإرهاب في المنطقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المشبوهة لتشوية كل ما يتم على أرض الواقع من مشروعات وإنجازات في كافة المجالات، بهدف زعزعة الاستقرار وبث الخلاف بين الشعب ومؤسساته.