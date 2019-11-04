وصفها بـ الشريرة.. ملك ماليزيا السابق ينتقم من طليقته ملكة جمال روسيا بطريقته الخاصة

أخذ محمد الخامس سلطان ماليزيا السابق، بثأره من طليقته ملكة جمال روسيا السابقة والتي وصفها بالشريرة والمحبة للانتقام، وذلك بعد إصراره بأنه ليس الأب البيولوجي لطفلها، وهذا بعد ظهور زوجته السابقة به لأول مرة خلال الأيام الماضية لإجباره على الاعتراف برضيعها كابن للسلطان.
وبشكل حصري، تمكنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية من الوصول إلى أحد المصادر المسئولة القريبة من السلطان محمد الخامس، والتي كشفت عن أن الملك الماليزي، يعتقد أن ابن ملكة الجمال الذي يتنصل من نسبه، من الممكن أن يكون ابن أي رجل آسيوي.
وأوضحت الصحيفة أن السلطان الذي تنازل عن عرشه لأسباب غير معلومة، فحص الصور الحصرية التي نشرتها الـ "ديلي ميل" والتي تظهر ابن ملكة جمال روسيا لأول مرة.
وفي حين ينكر محمد الخامس نسبه للطفل، إلا ان زوجته السابقة أوكسانا فوفودينا البالغة من العمر 27 عامًا تصر بأن طفلها هو ابن سلطان ماليزيا ومن دم ملكي.
وفي وقت سابق، قالت ملكة جمال روسيا عبر لقاء عقدته مع الصحيفة البريطانية صاحبة الانفراد، بإن الطفل إسماعيل ليون، البالغ من العمر خمسة أشهر، "يشبه والده السلطان تمامًا"، مصرة على أنها حملت في طفلها خلال شهر العسل التي قضته بأستراليا بعد زواجهما في يونيو 2018.
وبشكل حصري، تمكنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية من الوصول إلى أحد المصادر المسئولة القريبة من السلطان محمد الخامس، والتي كشفت عن أن الملك الماليزي، يعتقد أن ابن ملكة الجمال الذي يتنصل من نسبه، من الممكن أن يكون ابن أي رجل آسيوي.
وأوضحت الصحيفة أن السلطان الذي تنازل عن عرشه لأسباب غير معلومة، فحص الصور الحصرية التي نشرتها الـ "ديلي ميل" والتي تظهر ابن ملكة جمال روسيا لأول مرة.
وفي حين ينكر محمد الخامس نسبه للطفل، إلا ان زوجته السابقة أوكسانا فوفودينا البالغة من العمر 27 عامًا تصر بأن طفلها هو ابن سلطان ماليزيا ومن دم ملكي.
وفي وقت سابق، قالت ملكة جمال روسيا عبر لقاء عقدته مع الصحيفة البريطانية صاحبة الانفراد، بإن الطفل إسماعيل ليون، البالغ من العمر خمسة أشهر، "يشبه والده السلطان تمامًا"، مصرة على أنها حملت في طفلها خلال شهر العسل التي قضته بأستراليا بعد زواجهما في يونيو 2018.