دماغ متكلفة .. وقائع مشينة داخل الحرم الجامعي أبرزها حشيش وسجائر

يغير العلم من طريقة تفكير الإنسان، ويعد أساس المعرفة والعلوم ، والجامعات أحد الساحات للتعلم، مما يوجب الحفاظ عليها وعدم ممارسة أي عمل يؤدي إلى تدميرها .



وخلال الأيام الماضية حدثت في الجامعات المصرية حادثتين غريبتين، من الطلاب .



الحادثة الأولى كانت عندما تمكنت أجهزة الأمن الإداري بجامعة بنها، من ضبط طالب بحوزته مواد مخدرة بكلية الآداب ببنها



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثان بنها بورود بلاغ من مسؤول الأمن بكلية الآداب بجامعة بنها بضبط أحد الطلاب بالجامعة وبحوزته حشيش أثناء ترويجه على زملائه بكافتيريا الكلية.



وتبين أن المتهم يدعى "حافظ ا ع" طالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة بنها (قسم الاجتماع) من دائرة مركز قليوب وأنه ضبط خلال تواجده بكافيتريا الجامعة وبحوزته لفافة سلوفانية بداخلها قطعة من مخدر الحشيش تزن حوالى 25 جراما حال قيامه بعرضها للبيع على زملائه المتواجدين بالكلية.



و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5677 جنح قسم شرطة ثان بنها لسنة 2019.



والحادثة الثانية، كانت أثناء تواجد الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا لإلقاء محاضرة في مادة القانون التجاري يوم الأربعاء الماضي ففوجئ أثناء التحرك على منصة المدرج بقاعة المحاضرة باحدى الطالبات تتحدث تليفونيا، وقيام طالب آخر بتدخين سجائر، الأمر الذي دفعه إلى التأكيد على خروج الطالب من المحاضرة بشكل أدبي وسلمي.



وأشار عميد كلية الحقوق بقوله " تعجبت من كلمات الطالبه وترديدها عبارات "هوريك ..بتعاملني كده إزاي .. متعرفش أنا مين " وبشكل تلقائي طلبت منها كارنيه الكلية وبياناتها والانصراف ولكنها انزعجت لرفضي حديثها التليفوني " موضحا تقدمه بشكوي ومذكره رسميه ضد الطالب والطالبه لتجاوزهما غير اللائق أخلاقيا وسلوكيا.



وأضاف عميد كليه الحقوق أن وفدا من أقارب الطالبة حرص على تقديم الاعتذار له بديوان مكتبه ولكنه رفض قبوله وطلب اعتذار الطالبه امام زملائها عما بدر منها قائلا " انا أستاذ جامعي أراعي الله فى عملي وأراعي دوري ورسالتي العلميه ودواعي الإلتزام بقدسية العمل داخل الحرم الجامعي بجامعة طنطا".



وقرر رئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع، إحالة واقعة تعدي الطالبة "إنجي " والطالب المدخن على أستاذ جامعي الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق فى محاضرة القانون التجاري إلي مجلس التأديب تحت إشراف نائب رئيس جامعة طنطا للشئون الطلاب والدراسات العليا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنفذة للوائح والقوانين واللوائح الانضباطية على مستوي المجلس الأعلي الجامعات.



وكشفت مصادر داخل جامعة طنطا أن مجلس التأديب لا يمكن لأي احد التدخل فى تغيير قراره كونه مكونا من لجنة محايده من بعض المتخصصين فى الشئون القانونية والمكلفين من جهه رئيس الجامعة لسماع أقوال عميد كلية التجارة الدكتور عادل الميهي والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق "أستاذ جامعي " صاحب الواقعة.

